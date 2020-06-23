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Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 21:09,

Camiler ne zaman açılıyor? 5 vakit namazlar ne zaman camilerde kılınacak? Diyanet'ten son dakika açıklama

Camiler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler cuma namazları kılınmak üzere kademeli olarak açılmıştı. Bazı camilerde cuma namazı ibadetleri idrak edilirken, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan son dakika açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erbaş, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınacağı tarihi duyurarak, "Maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz." dedi. İşte, ayrıntılar.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen corona virüsünde normalleşme adımları haziran başında atıldı. Kademeli olarak devam eden normalleşme takviminde bazı camiler ikindi ve cuma namazlarında cemaatle ibadete açılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Haziran çarşamba gününden itibaren tüm vakit namazlarının camilerde kılınacağını söyledi.

2CAMİLERDE VAKİT NAMAZLARI NE ZAMAN KILINACAK
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CAMİLERDE VAKİT NAMAZLARI NE ZAMAN KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini bildirdi.

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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.

4CUMA NAMAZI İÇİN CAMİLER İBADETE AÇILMIŞTI
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CUMA NAMAZI İÇİN CAMİLER İBADETE AÇILMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan camiler bugün kılınan cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde ara verilen cemaatle ibadet, bugün kılınan cuma namazıyla tekrar başladı.

Vatandaşlar, birçok kentte belirlenen cami ve mescidlerde sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti.

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