Camiler ne zaman açılıyor? 5 vakit namazlar ne zaman camilerde kılınacak? Diyanet'ten son dakika açıklama

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen corona virüsünde normalleşme adımları haziran başında atıldı. Kademeli olarak devam eden normalleşme takviminde bazı camiler ikindi ve cuma namazlarında cemaatle ibadete açılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Haziran çarşamba gününden itibaren tüm vakit namazlarının camilerde kılınacağını söyledi.