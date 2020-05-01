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Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 09:57,

Camiler ne zaman ibadete açılacak?

Camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kapılarını ibadete kapatmak zorunda kaldı. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında camilerin ibadete kapatılması vatandaşları meraklandırdı. Peki, camiler ne zaman ibadete açılacak?

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Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasının geçici olarak kısıtlanmasının ardından camiler, eski yoğun günlerinden uzak bir görüntü çiziyor. Gözler şimdi camilerin yeniden ibadete açılacağı tarihte. İşte, 'Camiler ne zaman ibadete açılacak?' sorusunun yanıtı...

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Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, namaz vaktinde camilerde toplu halde namaz kılınması kısıtlandı. Kısıtlamanın ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

3HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK
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HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle ilgili şunları söyledi;

Tüm bakanlıklarımızın içinde yer aldığı bilim kurulunun da bu süreçte bilim kurulu tavsiye ve öneride bulunan bir kurum. Bakanlık halinde karara gidilmiş oluyor. Biz tüm bakanlıklarla normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağına ilişkin Bilim Kurulu'ndan görüş alıyoruz ve tartışıyoruz. Özellikle bu ay boyunca bir takım tedbirleri devam ettirerek, nasıl bir normalleşme yapılacağına ilişkin hazırlıklar tamamlanınca kamuoyuna açıklamalar da yapılacak.

65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat, hiç olmazsa dolaşmalarını, araç kullanmadan yakın mesafe anlamında yapılabilir mi diye gündem oldu. Bununla ilgili daha net bir öneriye dönülmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse o durumda zaten görüş olarak Cumhurbaşkanımıza da sunulmuş olur.

4CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye'nin dünya genelinde olduğu gibi koronavirüs salgını ile yoğun mücadele içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, "Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili tüm öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Avrupa'nın tamamı ve İran gibi salgının ağır seyrettiği ülkelerin yanı başındaki Türkiye'nin bu sürecin dışında kalması, işin tabiatı gereği mümkün değildi. Ancak bizim diğer ülkelerden farkımız, hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır." diye konuştu.

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