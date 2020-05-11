Gündem Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 21:21 , 10 Mayıs 2020 - 21:22

Camiler ne zaman ibadete açılacak? Bayramda camiler açık olacak mı?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin, yeniden ne zaman ibadete açılacağı merak ediliyor. Yaklaşık iki aydan bu yana ibadetlerini evlerinde yapan vatandaşlar, camilerin yeniden toplu ibadetlere açılacağı tarihi sorguluyor.Peki, camiler ne zaman ibadete açılacak? Bayramda camiler açık olacak mı?