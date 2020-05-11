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Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 21:21,

Camiler ne zaman ibadete açılacak? Bayramda camiler açık olacak mı?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin, yeniden ne zaman ibadete açılacağı merak ediliyor. Yaklaşık iki aydan bu yana ibadetlerini evlerinde yapan vatandaşlar, camilerin yeniden toplu ibadetlere açılacağı tarihi sorguluyor.Peki, camiler ne zaman ibadete açılacak? Bayramda camiler açık olacak mı?

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İslamiyet'in kutsal mekanları olan camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ramazanı sessiz geçiriyor. Salgını önleme çalışmaları kapsamında ibadete ara verilen camilerin yeniden ibadete açılacağı tarih, pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 'Camiler ne zaman ibadete açılacak?' sorusunun yanıtı...

2CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK
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CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, camilerin ibadete açılmasıyla ilgili köşe yazısında açıklamalarda bulundu. Selvi, yazısında şunları ifade etti;

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Türk Hava Yolları’nın iç hat uçuşları haziran ayında başlayacak. Dış hat uçuşları ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek. Tren seferleri de haziran ayında başlıyor. Çalışma hayatı, adalet ve ekonomi ise haziran-eylül arasında kademeli olarak normalleşme sürecinde yerini alacak.

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Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.

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Ancak camilerin ibadete açılacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

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