Gündem Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 12:49 , 20 Mayıs 2020 - 12:53

Camiler ne zaman açılıyor?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesinin ardından yaklaşık iki ay geçti. Bu yıl Ramazan ayını sessiz geçiren camilerin yeniden açılacağı tarih merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ne zaman camileri ibadete açacağını merak eden binlerce vatandaş araştırmalarına hız verdi. Peki, camiler ne zaman açılıyor?