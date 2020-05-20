Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesinin ardından yaklaşık iki ay geçti. Bu yıl Ramazan ayını sessiz geçiren camilerin yeniden açılacağı tarih merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ne zaman camileri ibadete açacağını merak eden binlerce vatandaş araştırmalarına hız verdi. Peki, camiler ne zaman açılıyor?
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Koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde yeniden toplu ibadetlerin başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camiler, kısa bir süre sonra cemaatle ibadete açılacak. Öte yandan camilerin açılması ile birlikte ibadet ederken bir takım önlemlerin alınması da bekleniyor. İşte, 'Camiler ne zaman açılıyor?' sorusunun yanıtı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada; "29 Mayıs Cuma günü öncelikle valilikler ve müftülüklerle ilgili şartları uygun camilerlerle ibadete açıyoruz. Bu cemaatle namazı tabiki kurallar içerisinde ifa edeceğiz." dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bir süre öğlen ve ikindi namazları cemaatle kılınacak” açıklamasının ardından gözler Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na çevrildi.
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BİLİM KURULU HAZIRLIYOR
Edinilen Bilgiye göre, Diyanet İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’dan konuyla ilgili görüş istedi.
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Önümüzdeki günlerde konuyu ele alacak olan Bilim Kurulu ise camilerle ilgili yeni bir rehber hazırlıyor. Rehberde imamların ve cami cemaatinin dikkat etmesi gereken kurallar ayrıntılı olarak yer alacak.
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Cemaatle namazın avluda kılınması öngörülürken, şartları uygun camilerden kast edilenin ise sosyal mesafenin uygulanabileceği avlusu bulunan ve COVID-19 vakalarının görülmediği ya da az görüldüğü, karantina uygulamasının olmadığı özellikle köy camileri olabileceği öğrenildi.