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Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 18:59,

Camiler ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı'nda camiler açık olacak mı? Sağlık Bakanı yanıtladı

Yeni tip korona virüs (Covid 19) nedeniyle camilerin ibadete kapatılmasının ardından, normalleşme takvimi yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan normalleşme süreci kapsamında atılacak adımlar arasında, camilerin durumu merak konusu oldu. Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı'nda camilerde ibadetlerin açılıp açılmayacağı milyonlarca vatandaşın yanıt aradığı konulardan oldu. Peki, Camiler ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı'nda camiler açık olacak mı? İşte, camilerin durumuyla ilgili bazı bilgiler...

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Camiler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına yönelik araştırmalar normalleşme takvimiyle hız kazandı. Kademeli olarak atılacak adımlar kapsamında 5 ayda tamamen normalleşme hedeflenirken corona virüsü kapsamında Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen, 'camiler ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt verdi. İşte, camilerin açılacağı tarihle ilgili Bakan Koca'nın yaptığı açıklama...

2BAKAN KOCADAN CAMİLERİN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
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BAKAN KOCA'DAN CAMİLERİN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, camilerin durumu ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Koca açıklamasında;

"Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmedi. Önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Tedbirli ve belli kuralları olmak kaydıyla hükümette gündem olmuş olur. " dedi.

3CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK
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CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, camilerin ibadete açılmasıyla ilgili köşe yazısında açıklamalarda bulundu. Selvi, yazısında şunları ifade etti;

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Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.

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Ancak camilerin ibadete açılacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.

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