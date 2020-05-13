Camiler ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı'nda camiler açık olacak mı? Sağlık Bakanı yanıtladı

BAKAN KOCA'DAN CAMİLERİN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, camilerin durumu ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Koca açıklamasında;



"Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmedi. Önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Tedbirli ve belli kuralları olmak kaydıyla hükümette gündem olmuş olur. " dedi.