Camiler ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı'nda camiler açık olacak mı?
Corona virüsü önemleri dolyısıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasıyla cuma ve vakit namazlarının camilerde kılınması yasaklanmıştı. Ramazan Bayramı yaklaşırken, corona virüsü salgını nedeniyle ibadete kapatılan camilerin yeniden açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağını öğrenmek isteyen çok sayıda vatandaşın gözü camilerin açılacağı tarihe. Peki, Camiler ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı'nda camiler açık olacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Camiler ne zaman açılır? sorusu, Ramazan ayı devam ederken, birçok vatandaşın yanıt aradığı konulardan oldu. Korona virüsü önlemleri kapsamında, camilerde ibadetlerin yasaklanmasının ardından, normalleşme takviminin açıklanmasıyla, camilerin yeniden ne zaman açılacağı gündeme gelmeye başladı. Peki, camiler ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili bazı bilgiler...
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CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, camilerin ibadete açılmasıyla ilgili köşe yazısında açıklamalarda bulundu. Selvi, yazısında şunları ifade etti;
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Türk Hava Yolları’nın iç hat uçuşları haziran ayında başlayacak. Dış hat uçuşları ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek. Tren seferleri de haziran ayında başlıyor. Çalışma hayatı, adalet ve ekonomi ise haziran-eylül arasında kademeli olarak normalleşme sürecinde yerini alacak.
Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.
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Ancak camilerin ibadete açılacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.