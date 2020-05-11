Camiler ne zaman açılacak? Bayramda camiler açılıyor mu?
Normalleşme takvimi dolayısıyla merak edilen camiler ne zaman ibadete açılacak sorusu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla ibadete kapanan camiler, normalleşme sürecinin gerçekleşmesi halinde yeniden ibadete açılabilecek. Peki, camiler ne zaman açılacak? İşte, camiler ne zaman açılıyor sorusu için bazı detaylar
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İslamiyet'in kutsal mekanları olan camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ramazanı sessiz geçiriyor. Salgını önleme çalışmaları kapsamında ibadete ara verilen camilerin yeniden ibadete açılacağı tarih, pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 'Camiler ne zaman ibadete açılacak?' sorusunun yanıtı...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin, yeniden ne zaman ibadete açılacağı merak ediliyor. Yaklaşık iki aydan bu yana ibadetlerini evlerinde yapan vatandaşlar, camilerin yeniden toplu ibadetlere açılacağı tarihi sorguluyor.
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CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, camilerin ibadete açılmasıyla ilgili köşe yazısında açıklamalarda bulundu. Selvi, yazısında şunları ifade etti;
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Türk Hava Yolları’nın iç hat uçuşları haziran ayında başlayacak. Dış hat uçuşları ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek. Tren seferleri de haziran ayında başlıyor. Çalışma hayatı, adalet ve ekonomi ise haziran-eylül arasında kademeli olarak normalleşme sürecinde yerini alacak.
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Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.
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Ancak camilerin ibadete açılacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.