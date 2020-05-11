Camiler ne zaman açılacak? Bayramda camiler açılıyor mu?

İslamiyet'in kutsal mekanları olan camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ramazanı sessiz geçiriyor. Salgını önleme çalışmaları kapsamında ibadete ara verilen camilerin yeniden ibadete açılacağı tarih, pek çok vatandaşın merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, 'Camiler ne zaman ibadete açılacak?' sorusunun yanıtı...



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin, yeniden ne zaman ibadete açılacağı merak ediliyor. Yaklaşık iki aydan bu yana ibadetlerini evlerinde yapan vatandaşlar, camilerin yeniden toplu ibadetlere açılacağı tarihi sorguluyor.