Camiler açılacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Diyanet İşleri Başkanı son dakika duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı son açıklamaların ardından merak edilen camiler ne zaman açılacak sorusu, pek çok Müslümanın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayından bu yana ibadete kapalı bulunan camiler için yeni kararları açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, durum hakkında bazı bilgiler verdi. Peki, yapılan açıklamalara göre camiler ne zaman açılacak? İşte, camiler 12 Haziran'da açılıyor mu sorusunun cevabı ve bazı bilgiler



Tüm yurtta ibadete kapatılan camiler için en yeni açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından bir canlı yayın programında aktarıldı. Ali Erbaş, 12 Haziran itibariyle cami avlularında ibadetlerin yapılabileceğini ifade etti. Belirli şartlar altında gerçekleşecek olan ibadetler hakkında bilgi de veren Erbaş, mesafe kuralları ve kişisel seccade kullanımı ile namazların kılınabileceğini aktardı. İşte, Diyanet İşleri Başkanının camiler ne zaman açılacak sorusuna verdiği yanıt hakkında detaylar



CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK



16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.



Kanal 7 ekranlarındaki ''Sahur Vakti'' programına katılan Ali Erbaş, cuma namazları için müjdeli haberi verdi. Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin gelen soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi.