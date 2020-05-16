Camiler açılacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Diyanet İşleri Başkanı son dakika duyurdu
Camiler açılacak mı, camiler ne zaman açılacak? soruları yaklaşan Ramazan Bayramı'yla beraber yanıtı en fazla araştırılan konulardan oldu. Corona virüsü nedeniyle tüm yurtta camilerin ibadete kapatılmasının ardından, namaz ibadetleri cemaatle beraber idrak etmek üzere camilerin açılış tarihi merak edilirken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada, gerekli önlemler alınarak camilerde namaz kılınabileceği aktarıldı. Peki, Camiler açılacak mı? Camiler ne zaman açılacak? İşte, camilerin açılacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı son açıklamaların ardından merak edilen camiler ne zaman açılacak sorusu, pek çok Müslümanın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayından bu yana ibadete kapalı bulunan camiler için yeni kararları açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, durum hakkında bazı bilgiler verdi. Peki, yapılan açıklamalara göre camiler ne zaman açılacak? İşte, camiler 12 Haziran'da açılıyor mu sorusunun cevabı ve bazı bilgiler
Tüm yurtta ibadete kapatılan camiler için en yeni açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından bir canlı yayın programında aktarıldı. Ali Erbaş, 12 Haziran itibariyle cami avlularında ibadetlerin yapılabileceğini ifade etti. Belirli şartlar altında gerçekleşecek olan ibadetler hakkında bilgi de veren Erbaş, mesafe kuralları ve kişisel seccade kullanımı ile namazların kılınabileceğini aktardı. İşte, Diyanet İşleri Başkanının camiler ne zaman açılacak sorusuna verdiği yanıt hakkında detaylar
CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK
16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.
Kanal 7 ekranlarındaki ''Sahur Vakti'' programına katılan Ali Erbaş, cuma namazları için müjdeli haberi verdi. Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin gelen soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi.
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Alınan karar gereği ülkemizde 4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.İlk etapta toplu namazların katılımın nispeten az olduğu vakit namazları ile sınırlı kalacağı dile getiriliyor.
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HERKES KENDİ SECCADESİNİ GETİRECEK
Camilerin açılması durumunda cemaatin kendi seccadelerini beraberinde getirmesi önerilecek.
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2 METRELİK SOSYAL MESAFE KURALI UYGULANACAK
Yaklaşık 10 metrekareye bir kişi gelecek şekilde camiye girişlere izin verileceği ve iki metre sosyal mesafe kuralına dikkat edileceği ifade ediliyor. Her cami girişinde dezenfektan bulundurulacak.
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MASKE TAKMAK ZORUNLU
Camide ibadet etmek isteyenler maske takmak zorunda olacak. Olası bir enfeksiyon durumunda geriye dönük bir takip gerçekleşebilmesi için camiye gelenlerin ismi ve iletişim bilgileri kayıt altında tutulacağı ifade ediliyor.