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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 09:47 | 

Bütün köpekleri sevdi

Genç şarkıcı, ilginç kıyafetiyle köpek gezdirirken görüntülendi.

Mega News Agency

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Ünlü sevgilisiyle birlikte köpeklerini gezdiren güzel şarkıcı, sokakta başka köpek sahipleriyle de sohbet ederken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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Bir süredir mutlu bir beraberlik sürdüren Shawn Mendes ile Camila Cabello, geçtiğmiz günlerde Miami'de köpeklerini gezdirirken görüntülendi.

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Sıcak havaya uygun rahat kıyafetler giyen çift, yürürken sokaktan geçen diğer köpek sahipleriyle de sohbet etti. Camila Cabello, yanlarından gelip geçen ve sahipleri tarafından gezdirilen köpeklerle de oyunlar oynadı. Çift, daha sonra köpeklerini de alarak evlerine döndü.

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Müzik dünyasının genç aşıkları Shawn Mendes ve Camila Cabello, geçtiğimiz günlerde de bir röportaj nedeniyle gündeme gelmişti.

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Müzik dünyasının ünlü çifti Shawn Mendes ile Camila Cabello, koronavirüs pandemisi sırasında her dakikalarını dört duvar arasında birlikte geçirdiler.

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Buna rağmen birçok ünlü çiftin başına gelen onların başına gelmedi. Tam tersine aşkları her geçen gün katlanarak büyüdü. Shawn Mendes, bu büyük aşkın ardında yatan sırrı açıkladı.

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Access Hollywood'a konuşan 22 yaşındaki Mendes, Camila Cabello'ya onu sevdiğini söyleyebilmek için tam beş yıl beklediğini açıkladı.

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Mendes "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım."

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Cabello'ya olan aşkını açıklamaya kendini hazır hissetmek için "beş yıl ısınma süresi" geçirdiğini de esprili bir dille anlattı Shawn Mendes.

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Mendes, bir TV kanalı için hazırlanan belgeselde de, yazdığı bütün şarkıların sevgilisi Camila Cabello için olduğunu söyledi.

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Son dönemde Shawn Mendes ile Camila Cabello'nun nişanlanma konusunda konuştukları da basına yansıyan iddialar arasında.

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