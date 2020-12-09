Bütün köpekleri sevdi

Sıcak havaya uygun rahat kıyafetler giyen çift, yürürken sokaktan geçen diğer köpek sahipleriyle de sohbet etti. Camila Cabello, yanlarından gelip geçen ve sahipleri tarafından gezdirilen köpeklerle de oyunlar oynadı. Çift, daha sonra köpeklerini de alarak evlerine döndü.