Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik güzelliğiyle hayran bıraktı! Yüsra Geyik kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Arka Sokaklar”da canlandırdığı ‘Zeliha’ rolüyle tanınan Yüsra Geyik, “Camdaki Kız”ın kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu, Muzo’nun kız arkadaşını canlandırıyor. Camdaki Kız Melisa rolüyle izleyicinin beğenisini kazanan genç oyuncu Yüsra GEyik sosyal medya paylaşımlarıyla da büyüledi! Peki Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte Yüsra Geyik'in hayran bıraktıran pozları...
15 yıl boyunca “Arka Sokaklar”da Hüsnü Komiser’in kızı Zeliha’yı canlandıran Yüsra Geyik, artık Kanal D’nin reyting rekortmeni bir başka dizisi “Camdaki Kız” ile ekranlara geri döndü.
YÜSRA GEYİK KİMDİR?
Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.