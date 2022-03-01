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Camdaki Kız'ın Haluk Atasoy'u Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Erhan Yazıcıoğlu dizileri ve hayatı

#Erhan Yazıcıoğlu#Camdaki Kız#Erhan Yazıcıoğlu Kimdir

Son olarak Çatı Katı Aşk isimli dizide boy gösteren Erhan Yazıcıoğlu, ekranların fenomen dizisi Camdaki Kız kadrosuna dahil oldu. Camdaki Kız'da Cana'nın babası Haluk Atasoy'u canlandıracak olan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız'ın Haluk Atasoy'u Erhan Yazıcıoğlu kimdir? İşte, Erhan Yazıcıoğlu dizileri...

1/3Camdaki Kızın Haluk Atasoyu Erhan Yazıcıoğlu kimdir Erhan Yazıcıoğlu dizileri ve hayatı

Türk sineması ve tiyatrosunun önemli isimlerinden birisi olan Erhan Yazıcıoğlu, Camdaki Kız izleyenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Usta aktör Yazıcıoğlu, dizide Cana’nın (Hande Ataizi) babası Haluk Atasoy rolüne hayat verecek. Cana'nın babası Haluk Atasoy'un adı varlıklı bir iş adamı olarak zaman zaman dizide geçse de henüz ekranda hiç görülmemişti. Cana Camdaki Kız yeni bölümde babasından yeni bölümde yardım isteyecek. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Erhan Yazıcıoğlu dizileri...

2/3ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Muhsin Yazıcıoğlu’nun tüm karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.

Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri dönmüştür. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir. 1 Aralık 2015 tarihinde görevinden istifa etti. Erhan Yazıcıoğlu, genç isimlerin ağırlıklı olduğu Çatı Katı Aşk dizisinde Asaf Bey karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Camdaki Kız dizisine dahil olmuştur.

3/3ERHAN YAZICIOĞLU DİZİLERİ

ERHAN YAZICIOĞLU DİZİLERİ

Camdaki Kız - 2022

Menajerimi Ara - 2020

Çatı Katı Aşk - 2020

Kafalar Karışık - 2018

Karadayı - 2012

Kayıp - 2007

Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006 Adnan Arsev

Şemsi Paşa Pasajı - 2000

Palavra Aşklar - 1995

Mavi Mavi - 1985 Ruşen

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#Erhan Yazıcıoğlu#Camdaki Kız#Erhan Yazıcıoğlu Kimdir