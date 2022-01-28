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Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut kimdir, eşi kim? Devrim Yakut ve eşi hakkında bilgiler

#Devrim Yakut#Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı#Devrim Yakut'un Eşi

Ekranların fenomen dizisi Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı olarak ününe ün katan usta oyuncu Devrim Yakut, oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da merak konusu oldu. Kendisi de oyuncu olan ve fenomen dizi EDHO'da rol alan Devrim Yakut'un eşi bakın kim çıktı! İşte Devrim Yakut ve eşi hakkında bilgiler...

1/3Camdaki Kızın Gülcihanı Devrim Yakut kimdir, eşi kim Devrim Yakut ve eşi hakkında bilgiler

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut başarılı performansıyla izleyici tarafından çok sevildi. Bunun yanında son günlerde özel hayatı merak konusu olan Devrim Yakut'un eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş. Devrim Yakut'un eşi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi sevilen dizilerde yer alan oyuncu Alper Kut olduğu ortaya çıktı. PEki, Devrim Yakut kimdir, eşi Alper Kut ve oyuncu hakkında bilgiler...

2/3DEVRİM YAKUT KİMDİR

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

Seher Devrim Yakut, 27 Mayıs 1968 yılında doğmuştur. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan oyuncu, DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı.

2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi’de de oyunculuk dersleri vermiştir.2016 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli olmuştur. Oyunculuğun yanında 2021 yılında ilk hikâye kitabı olan Aklımın Aynalı Çarşısı yayınlanmıştır.

3/3ALPER KUT KİMDİR

ALPER KUT KİMDİR?

25 Ekim 1962, Ankara doğumludur. 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Devrim Yakut ile evlenmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından Bakırköy Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır.

Alper Kut, dizi oyunculuğuna 2013 yılında Kurtlar Vadisi Pusu ile başladı. Özellikle bu dizideki Baron karakteri ile tanınmıştır. Son yıllarda oynadığı dizilerden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tahsin rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

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#Devrim Yakut#Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı#Devrim Yakut'un Eşi