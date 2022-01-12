Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Camdaki Kız 27. Bölüm fragmanı için heyecan artıyor
Camdaki Kız yeni bölümün bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. Camdaki Kız dizisi perşembe akşamları ekrana geliyor. Son bölümde Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalmış, Melisa ile Sedat’ın videosunu izlemişti. Şimdi gözler Camdaki Kız 27. bölüme çevrildi. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? İşte Kanal D yayın akışı
Camdaki Kız yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekrana gelmemişti. Bu hafta Camdaki Kız’ın olup olmadığı 13 Ocak Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Perşembe akşamı 20:00’de Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi ekrana gelecek.
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Camdaki Kız dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm veya iki bölüm ara veriyor. Dizinin yeni bölümün ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. 20 Ocak Perşembe günü yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 Camdaki Kız (Tekrar)
01:45 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:30 Camdaki Kız (Tekrar)
01:45 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper’in Nalan’dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri’nin Rafet’e yaptığı ziyaret, Muzo’ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz. Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo’dan vazgeçmemeye karar verir. Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen’in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat’ın videosunu izleyen Nalan’ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.