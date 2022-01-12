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Televizyon
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 09:47 | 

Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Camdaki Kız 27. Bölüm fragmanı için heyecan artıyor

Camdaki Kız yeni bölümün bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. Camdaki Kız dizisi perşembe akşamları ekrana geliyor. Son bölümde Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalmış, Melisa ile Sedat’ın videosunu izlemişti. Şimdi gözler Camdaki Kız 27. bölüme çevrildi. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? İşte Kanal D yayın akışı

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Camdaki Kız yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekrana gelmemişti. Bu hafta Camdaki Kız’ın olup olmadığı 13 Ocak Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Perşembe akşamı 20:00’de Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi ekrana gelecek.
2CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm veya iki bölüm ara veriyor. Dizinin yeni bölümün ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. 20 Ocak Perşembe günü yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.
3KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:30 Camdaki Kız (Tekrar)

01:45 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
4CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Alper ile buluşan Nalan, beklenmedik bir şantajla karşı karşıya kalır. Alper’in Nalan’dan para istediğini öğrenen Feride ise duruma el atmakta gecikmez. Hayri’nin Rafet’e yaptığı ziyaret, Muzo’ya Melisa ile ilgili söylediği yalanı itiraf etmekten başka çare tanımaz. Bu sırada Cana ile buluşan Melisa ise, yeni müttefikinin de etkisiyle Muzo’dan vazgeçmemeye karar verir. Melisa ile ilgili yalanı tüm ev halkı öğrenirken, Gülcihan da Selen’in hamile olmadığı gerçeğiyle yüzleşir. Melisa ve Sedat’ın videosunu izleyen Nalan’ı gören Sedat ne yapacağını bilemez.
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