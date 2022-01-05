Camdaki Kız yeni bölüm bu hafta var mı? Camdaki Kız 27. Bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı
Camdaki Kız dizisi yeni bölüm için araştırmalar başladı. Perşembe akşamlarının reyting şampiyonu Camdaki Kız’ın izleyicileri heyecanla 27. Bölümü beklemeye başladılar. Dizinin son bölümünde Melisa’nın yalanı ortaya çıkmış, Gülcihan Selen’in hamile olmadığını öğrenmişti. Perşembe gününe sayılı saatler kala gözler Kanal D yayın akışına çevrildi. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?
Camdaki Kız yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Kanal D yayın akışı içerisinde Camdaki Kız yeni bölümün yer almaması akıllara soru işaretleri oluşturdu. 6 Ocak Kanal D yayın akışında saat 20:00’de Doktor Strange filmi yer alıyor. 22:15’te ise Pasifik Savaşı: İsyan filmi yayınlanacak.
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU HAFTA NEDEN YOK?
Camdaki Kız dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm ara veriyor. 6 Ocak Kanal D yayın akışında saat 20:00’de Doktor Strange filmi yer alıyor. 22:15’te ise Pasifik Savaşı: İsyan filmi yayınlanacak. Dizinin yeni bölümün ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Önümüzdeki hafta 13 Ocak’ta yeni bölümün yayınlanması bekleniyor