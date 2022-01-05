Camdaki Kız yeni bölüm bu hafta var mı? Camdaki Kız 27. Bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU HAFTA NEDEN YOK?

Camdaki Kız dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm ara veriyor. 6 Ocak Kanal D yayın akışında saat 20:00’de Doktor Strange filmi yer alıyor. 22:15’te ise Pasifik Savaşı: İsyan filmi yayınlanacak. Dizinin yeni bölümün ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Önümüzdeki hafta 13 Ocak’ta yeni bölümün yayınlanması bekleniyor