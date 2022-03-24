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Camdaki Kız Pera kimdir? Pera ne demek? İşte karaktere hayat veren Leyla Feray hakkında bilgiler

#Camdaki Kız#Camdaki Kız Pera#Leyla Feray

Camdaki Kız dizisinin 2’nci sezonunda kadroya dahil edilen isimlerden biri de Leyla Feray oldu. Feray’ın canlandırdığı Pera’nın karakteri kadar ismi de dikkat çekti. Peki, Camdaki Kız Pera kimdir? Pera ne demek? İşte karaktere hayat veren Leyla Feray hakkında bilgiler

1/3Camdaki Kız Pera kimdir Pera ne demek İşte karaktere hayat veren Leyla Feray hakkında bilgiler

Leyla Feray 8 Mayıs 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun olan Leyla Feray kamera karşısına ilk defa 2013 yılında yayınlanan “Ben Onu Çok Sevdim” dizisiyle geçti. Dizide hayat verdiği Sinem karakteriyle dikkat çeken Leyla Feray daha sonra Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş, Kardeşim Benim, Uyanış Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Rise of Empires: Ottoman gibi başarılı projelerde de yer aldı.

2/3Camdaki Kız Pera kimdir Pera ne demek İşte karaktere hayat veren Leyla Feray hakkında bilgiler

Kamera karşısına en son 2021 yılında İkimizin Sırrı dizisiyle geçen genç oyuncu, bir süredir Camdaki Kız dizisinde Pera karakterini canlandırıyor.

3/3PERA İSMİNİN ANLAMI

PERA İSMİNİN ANLAMI

Pera karşı taraf öte taraf anlamına gelmektedir. Latince bir kelime olan Petra söz öbeğinden türetilmiştir. Sağlam ve güçlü bir kişiyi ifade eder. Pera isminin bir diğer anlamı ise Peri olarak bilinir.

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız Pera#Leyla Feray