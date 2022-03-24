Camdaki Kız Pera kimdir? Pera ne demek? İşte karaktere hayat veren Leyla Feray hakkında bilgiler

Leyla Feray 8 Mayıs 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun olan Leyla Feray kamera karşısına ilk defa 2013 yılında yayınlanan “Ben Onu Çok Sevdim” dizisiyle geçti. Dizide hayat verdiği Sinem karakteriyle dikkat çeken Leyla Feray daha sonra Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş, Kardeşim Benim, Uyanış Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Rise of Empires: Ottoman gibi başarılı projelerde de yer aldı.