Camdaki Kız oyuncuları kimdir, konusu nedir? Camdaki Kız dizisi için geri sayım
Camdaki kız dizisi oyuncuları ve konusu dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. 8 Nisan Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Camdaki Kız dizisi merakla bekleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Peki, Camdaki Kız oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte dizi hakkında bilgiler
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Camdaki Kız dizisi ilk bölümü ile 8 Nisan’da yayın hayatına başlayacak. Perşembe akşamları yayınlanacak olan Camdaki Kız oyuncuları arasında Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi gibi isimler yer alıyor.
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CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.
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CAMDAKİ KIZ KONUSU
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
“Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?”
Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.