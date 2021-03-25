Camdaki Kız oyuncuları kimdir, konusu ne? İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi
Camdaki Kız dizisi 1. bölüm fragmanı ile beraber yayın tarihi kesinleşti. Kanal D'de ekran macerasına başlayacak olan Camdaki Kız dizisinde Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesi konu alınacak. Burcu Biricik’in Nalan karakteriyle izleyiciyi karşısına çıkacağı dizide Feyyaz Şerifoğlu da kadroda yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı Camdaki Kız'ın yayınlanan ilk bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. İşte, Camdaki Kız oyuncuları, konusu ve ilk bölüm fragmanı.
Camdaki Kız oyuncuları ve konusu, 1. bölüm fragmanı ile merak konusu oldu. Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı yapımı Camdaki Kız’ın yayınlanan ilk bölüm fragmanında Nalan karakterinin hazırlandığı anlar ve özel bir geceye gelmesi merak uyandırdı. Heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisi 1 Nisan Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosu arasında Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi gibi isimler yer alıyor.
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