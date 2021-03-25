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Televizyon
Haber Giriş: 25 Mart 2021 - 00:47 | 

Camdaki Kız oyuncuları kimdir, konusu ne? İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi

Camdaki Kız dizisi 1. bölüm fragmanı ile beraber yayın tarihi kesinleşti. Kanal D'de ekran macerasına başlayacak olan Camdaki Kız dizisinde Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesi konu alınacak. Burcu Biricik’in Nalan karakteriyle izleyiciyi karşısına çıkacağı dizide Feyyaz Şerifoğlu da kadroda yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı Camdaki Kız'ın yayınlanan ilk bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. İşte, Camdaki Kız oyuncuları, konusu ve ilk bölüm fragmanı.

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Camdaki Kız oyuncuları ve konusu, 1. bölüm fragmanı ile merak konusu oldu. Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı yapımı Camdaki Kız’ın yayınlanan ilk bölüm fragmanında Nalan karakterinin hazırlandığı anlar ve özel bir geceye gelmesi merak uyandırdı. Heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisi 1 Nisan Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosu arasında Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi gibi isimler yer alıyor.

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CAMDAKİ KIZ FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız 1. Bölüm Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor.

3CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.

4CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu şirketinde mimar olarak çalışırken kendisini birden Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, karanlığa gömülecektir.

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“Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

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