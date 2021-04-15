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Televizyon
Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 17:39 | 

Camdaki Kız oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Camdaki Kız oyuncu kadrosu

Camdaki Kız dizisi izleyicileri yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız oyuncuları arasında Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç gibi isimler bulunuyor.

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Camdaki Kız oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. Kanal D’de her hafta perşembe akşamları ekrana gelen iddialı dizide Nalan karakterine Burcu Biricik, Sedat karakterine ise Feyyaz Şerifoğlu hayat veriyor. İşte Camdaki Kız oyuncu kadrosu, konusu ve karakterleri

2CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Camdaki Kız’ın oyuncuları arasında; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.

Nalan- Burcu Biricik

Gülcihan - Devrim Yakut

Sedat - Feyyaz Şerifoğlu

Döndü - Feri Baycu Güler

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Toko - Hamza Yazıcı

Cana - Hande Ataizi

Feride - Nur Sürer

Adil- Şerif Erol

Selen- Selma Ergeç

Rafet - Tamet Levent

Hafize - Nihal Menzil

Levent- Tuğrul Tülek

4CAMDAKİ KIZ KONUSU

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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