Camdaki Kız oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Camdaki Kız oyuncu kadrosu
Camdaki Kız dizisi izleyicileri yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız oyuncuları arasında Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç gibi isimler bulunuyor.
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Camdaki Kız oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. Kanal D’de her hafta perşembe akşamları ekrana gelen iddialı dizide Nalan karakterine Burcu Biricik, Sedat karakterine ise Feyyaz Şerifoğlu hayat veriyor. İşte Camdaki Kız oyuncu kadrosu, konusu ve karakterleri
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CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Camdaki Kız’ın oyuncuları arasında; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.
Nalan- Burcu Biricik
Gülcihan - Devrim Yakut
Sedat - Feyyaz Şerifoğlu
Döndü - Feri Baycu Güler
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Toko - Hamza Yazıcı
Cana - Hande Ataizi
Feride - Nur Sürer
Adil- Şerif Erol
Selen- Selma Ergeç
Rafet - Tamet Levent
Hafize - Nihal Menzil
Levent- Tuğrul Tülek
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CAMDAKİ KIZ KONUSU
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.