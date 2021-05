Camdaki Kız oyuncuları ile dikkat çekiyor! Camdaki Kız oyuncu kadrosu içerisinde kimler var?

RAFET (TAMER LEVENT) Koroğlu ailesinin başı ve çok zengin bir işadamıdır. Çok fakir bir hayattan geldiği için paranın kıymetini bilir, savrukluğa asla müsamahası yoktur. Koroğlu malikanesinde tüm yiyeceklerin bir gramajı ve ölçüsü vardır. Her şey sayılı ve sınırlıdır. Elektrik, ısıtma, benzin, yiyecekler, içecekler… Her şey Rafet bey’in uygun gördüğü miktarda dağıtılır ev halkına. Ancak Rafet bey zenginliğini muhtaçlarla paylaşmaktan asla çekinmez. Her zaman ihtiyaç sahiplerine bolca yardım yapar.