Camdaki Kız oyuncuları dikkat çekiyor: Camdaki Kız oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
Camdaki Kız oyuncuları izleyenlerin dikkatini çekti. Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi Camdaki Kız dizisi konusu ile olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosu ile de ekranlara damga vurdu. Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç gibi isimlerin oyuncu kadrosu içerisinde yer aldığı Camdaki Kız'da sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin oğlu Sedat'la evlendirilmesi ve yaşadıkları travmalar ele alınıyor. Peki, Camdaki Kız oyuncuları kimdir? İşte, dizinin konusu ve oyuncu kadrosu.
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Camdaki Kız oyuncu kadrosu ve konusu, dizinin yayınlanan yeni bölümü ile bir kez daha gündeme geldi. Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan “Camdaki Kız” dizisinde başarılı oyunculuklarıyla Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Tamer Levent sosyal medyada yankı uyandırdı. Masalsı hikayesi ile büyüleyen Camdaki Kız'da bir o kadarda geçmişin getirdiği sırlar ve travmalar ekranlara yansıyor.
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CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Camdaki Kız’ın oyuncuları arasında; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.
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Nalan- Burcu Biricik
Gülcihan - Devrim Yakut
Sedat - Feyyaz Şerifoğlu
Döndü - Feri Baycu Güler
Toko - Hamza Yazıcı
Cana - Hande Ataizi
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Feride - Nur Sürer
Adil- Şerif Erol
Selen- Selma Ergeç
Rafet - Tamet Levent
Hafize - Nihal Menzil
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CAMDAKİ KIZ KONUSU VE HİKAYESİ
Camdaki Kız oyuncuları, konusu ve hikayesi ile izleyicilerin dikkatini çeken yapımlar arasında yer alıyor. Perşembe akşamlarının yeni üyesi olan Camdaki Kız, Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Oyuncu kadrosu ve olay örgüsü ile şimdiden geniş bir kitleye sahip olan dizinin başrolünde Nalan karakteri ile Burcu Biricik yer alırken, diğer başrolü ise Sedat karakteri ile Feyyaz Şerifoğlu paylaşacak.
Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır…
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Diğer yandan Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.
Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?