Camdaki Kız oyuncu kadrosu ve karakterler: Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimler? İşte, Camdaki Kız'ın konusu

Camdaki Kız oyuncuları ve karakterleri ile ilk yayın gününde dikkatleri üzerine topladı. Başrolünde güzel oyuncu Burcu Biricik'in rol aldığı Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Ailesi tarafından sürekli olarak el üstü tutulmuş bir kızın, bir anda dahil olduğu evlilik kurumunda yaşadığı hikayeleri ele alan Camdaki Kız'ın konusu, izleyicileri derinden etkileyecek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimdeki kitabından uyarlanan dizide, oyuncu kadrosu ve olay örgüsü izleyicileri ekranlara kilitleyecek. İşte, Camdaki Kız oyuncuları ve konusu hakkında önemli bilgiler



CAMDAKİ KIZ KONUSU VE HİKAYESİ

Camdaki Kız oyuncuları, konusu ve hikayesi ile izleyicilerin dikkatini çeken yapımlar arasında yer alıyor. Perşembe akşamlarının yeni üyesi olan Camdaki Kız, Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Oyuncu kadrosu ve olay örgüsü ile şimdiden geniş bir kitleye sahip olan dizinin başrolünde Nalan karakteri ile Burcu Biricik yer alırken, diğer başrolü ise Sedat karakteri ile Feyyaz Şerifoğlu paylaşacak.



Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır…



Diğer yandan Nalan’ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Cana’dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.



Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan’ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan’la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?



CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI



Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizide, Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor. Camdaki Kız oyuncuları ve karakterleri ise şu şekilde;