Camdaki Kız ne zaman yayınlanacak, yeni bölüm yok mu? Yayın akışında yer almaması merak uyandırdı
Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün Kanal D yayın akışında yer almaması merak uyandırdı. Perşembe günleri izleyicilerin karşısına çıkan Camdaki Kız en son 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Camdaki Kız bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? İşte Camdaki Kızı dizisinin yeni bölüm tarihi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Perşembe akşamları yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşan Camdaki Kız dizisinin 6. bölümü bekleniyordu ancak dizi Kanal D'nin bu haftaki yayın akışında çıkarıldı. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü yerine "Şarkılar Seni Söyler" programı ekranlarda olacak. Peki, Camdaki Kız neden yok, yeni bölüm ne zaman?
2
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı ancak 13 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'nın 1. gününe denk gelmesi nedeniyle akışta yer almadı. Camdaki Kız 6. bölümü yerine eğlence programı olan Şarkılar Bizi Söyler yayınlanacak.
3
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Feride'nin tüm dünyaya karşı olan güvensizliği Nalan'ı sıkıştırmaya devam eder. Annesinden korkarken bir taraftan da kendisine yeni bir hayatın kapılarını açmaya çalışır. Rafet ise ailesinden habersizce bir hamle yapar. Nalan'a ait olacak bir arazi vereceğini söyler. Muzo dahil herkes bu duruma şaşkındır. Öte yandan Sedat çapkınlıklarına devam eder. Ancak Cana'nın da Sedat'a söyleyeceği birkaç söz vardır.Tüm bunlar yaşanırken Sedat ve Nalan yakınlaşmaya başlar. Çıktıkları bir yemek Nalan için dönüm noktası olacaktır. Feride'nin endişeleri gerçek gerçekleşecek mi? Nalan ve Sedat ilişkisi nasıl bir ivme kazanacak? Camdaki Kız yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe 20.00'da Kanal D'de!