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Televizyon
Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 02:14 | 

Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi belli oldu

Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi tanıtım fragmanı ile beraber kesinleşti. Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız 2. sezonunda macerasına kaldığı yerden devam edecek. Nalan ve Sedat'ın düğününün yaptığı sezon finalinde Nalan'ın karşısına çıkan Hayri'nin kim olduğu Camdaki Kız'ın son bölümüne damga vurmuştu. Dizinin yayınlanan yeni sezon fragmanında Nalan'ın üzgün hali merak uyandırdı. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlayacak? İşte, Camdaki Kız yeni sezon tanıtım fragmanı ve yayın tarihi.

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Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız 2. sezonunda nefes kesen anları ekranlara getirecek. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler izleyici ile buluşacak. Sevilen dizi Camdaki Kız 9 Eylül Perşembe günü yeniden ekranlara gelecek.

2CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Camdaki Kız”ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yeni bölümü 9 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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4CAMDAKİ KIZ YENİ SEZONDA NELER OLACAK

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Nalan ile Sedat’ın masalsı düğünüyle sezona veda eden Camdaki Kız, yeni bölümlerinde de güçlü hikayesi ve benzersiz ekibi ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler ekrana gelecek.

5SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Feride’nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan’ın zihnini ele geçirir.

Cana’dan Koroğlu ailesinin bütün yalanlarını öğrenen Feride, neye uğradığını şaşırır. Cana sonunda Sedat ve Nalan’ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride’nin fikrini kim değiştirecektir?

Kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan’ın içini büyük bir korku kaplar. Feride’nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan’ın zihnini ele geçirir.

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