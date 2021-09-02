Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi belli oldu

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU? Feride’nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan’ın zihnini ele geçirir.



Cana’dan Koroğlu ailesinin bütün yalanlarını öğrenen Feride, neye uğradığını şaşırır. Cana sonunda Sedat ve Nalan’ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride’nin fikrini kim değiştirecektir?



Kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan’ın içini büyük bir korku kaplar. Feride’nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan’ın zihnini ele geçirir.