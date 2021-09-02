Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi belli oldu
Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi tanıtım fragmanı ile beraber kesinleşti. Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız 2. sezonunda macerasına kaldığı yerden devam edecek. Nalan ve Sedat'ın düğününün yaptığı sezon finalinde Nalan'ın karşısına çıkan Hayri'nin kim olduğu Camdaki Kız'ın son bölümüne damga vurmuştu. Dizinin yayınlanan yeni sezon fragmanında Nalan'ın üzgün hali merak uyandırdı. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlayacak? İşte, Camdaki Kız yeni sezon tanıtım fragmanı ve yayın tarihi.
Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız 2. sezonunda nefes kesen anları ekranlara getirecek. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler izleyici ile buluşacak. Sevilen dizi Camdaki Kız 9 Eylül Perşembe günü yeniden ekranlara gelecek.
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