Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisi kimdir, gerçek adı nedir? Yüsra Geyik hakkında bilgiler
Camdaki Kız’ın yeni bölümüne Muzo’nun sevgilisi damga vurdu. Kanal D’nin sevilen dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Fragmanda seyirciler ilk defa Muzaffer karakterinin sevgilisini gördüler. Peki, Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisi kimdir, gerçek adı nedir? İşte Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik hakkında bilgiler
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Camdaki Kız Muzo’nun sevgilisine Yüsra Geyik hayat veriyor. Arka Sokaklar’da canlandırdığı ‘Zeliha’ rolüyle tanınan Yüsra Geyik yeni bölümde yer alacak. İşte 21 Haziran 1990 doğumlu Yüsra Geyik hakkında merak edilenler
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YÜSRA GEYİK KİMDİR?
Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 doğumlu. Samsun’da dünyaya gelen ünlü isim ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.
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15 yıl boyunca “Arka Sokaklar”da Hüsnü Komiser’in kızı Zeliha’yı canlandıran Yüsra Geyik, artık Kanal D’nin reyting rekortmeni bir başka dizisi “Camdaki Kız” ile ekranda boy gösterecek. Genç oyuncu, Muzo’nun (Enis Arıkan) kız arkadaşını canlandıracak.