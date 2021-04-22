Camdaki Kız Muzo kimdir, gerçek adı ne? Fragmanda yanıt buldu! İşte Camdaki Kız'ın Muzaffer'i Enis Arıkan'ın hayatı ve biyografisi
Camdaki Kız Muzo, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında belli oldu. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Camdaki Kız'ın 22 Nisan tarihli fragmanında, şimdiye kadar hiç görünmeyen ve odasında esrarengiz şekilde yaşamını sürdüren Camdaki Kız'ın Muzaffer'i göründü. Dizide Muzo karakterine ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın hayat vereceği fragmanla beraber kesinleşti. Koroğlu Ailesinin oğullarından olan Muzo çevresiyle ilgisi olmayan bir karakter olacak hikayeye dahil olacak. Peki, Camdaki Kız Muzo kimdir? İşte, Camdaki Kız'ın Muzaffer'i Enis Arıkan'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler.
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Camdaki Kız'ın Muzaffer'i dizinin yayınlanan fragmanında izleyenleri heyecanlandırdı. Şimdiye kadar komedi dizilerinde görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu Enis Arıkan Camdaki Kız dizisine Muzo karakteri ile dahil oldu. Enis Arıkan'ın oyunculuk performansı ise şimdiden merak konusu oldu. Odasından ilk defa çıkacak olan Camdaki Kız’daki Muzo’nun Sedat ve Nalan'la nasıl bir iletişim sürdüreceği de izleyenlerin akıllarına gelen diğer konulardan oldu. Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan Gülse Birsel’in yazdığı Jet Sosyete dizisiyle büyük çıkış yakalamıştı.
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CAMDAKİ KIZ MUZO KİM?
Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Camdaki Kız dizisinin, geçtiğimiz iki bölümünde yüzünü göstermeyen, odasından çıkmayan ve tüm aile fertlerinin fikirlerine saygı duyduğu Muzo karakterini Enis Arıkan canlandırıyor. Muzo karakteri, doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunlarıyla doğmuş, çok ağır tedaviler almış ve acı çekmiştir. Bu sebeple çocuk yaşlardan itibaren insanlardan uzak durmuştur. Çok zeki ve yetenekli bir mimardır. Özellikle babası Rafet Koroğlu ve diğer aile üyelerinin fikirlerine saygı duyduğu tek kişidir.
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ENİS ARIKAN KİMDİR?
Son zamanlarda adını Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform EXXEN'deki "@EnisArıkan" isimli bir programıyla duyuran Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, bugüne kadar çeşitli reklam projelerinde ve dizilerde rol aldı.
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İlk dizisi 1998 yılındaki Aynalı Tahir ile başlayan Enis Arıkan, hemen ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok başarılı projede rol aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise Gülse Birsel’in yazdığı ve başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak gibi başarılı isimlerin paylaştığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle sevilen Enis Arıkan, annesinin videolarını da paylaştığı ve eğlenceli Youtube ve instagram videolarıyla da gündemdeki yerini koruyor.
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ENİS ARIKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)
2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)