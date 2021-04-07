Camdaki Kız konusu nedir, oyuncuları kimdir? Camdaki Kız dizisi başlıyor!
Camdaki Kız oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Tanıtımı ile dikkat çeken yeni dizi Camdaki Kız 8 Nisan Perşembe akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Camdaki Kız’ın oyuncuları arasında; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosunun tamamı
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Camdaki Kız dizisi heyecanla bekleniyor. İlk bölümü 8 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. Dizide Nalan karakterine Burcu Biricik, Sedat karakterine Feyyaz Şerifoğlu hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Hande Ataizi gibi isimler bulunuyor. İşte Camdaki Kız konusu ve karakterleri
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CAMDAKİ KIZ KONUSU
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
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CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Camdaki Kız’ın oyuncuları arasında; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.