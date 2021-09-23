Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne? İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın hayatı
Camdaki Kız Hayri, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ilk kez göründü. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız’ın sezon finalinde hikayeye dahil olan ve gizemini koruyan Hayri karakterine ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan hayat verecek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından sahneye uyarlanan Camdaki Kız'da Hayri köşkte dengeleri değiştiren karakter olarak yer alıyor. Peki, Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne? İşte, Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın hayatı hakkında bilgiler.
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Camdaki Kız Hayri'nin üzerindeki sır perdesi dizinin 12. bölümünde aralanıyor. Sezon finalinden bu yana çok merak edilen Hayri karakteri bu akşam ilk kez dizide görünecek. Hayri’nin hikâyesi de daha şimdiden büyük merak konusu olurken gözler Cihangir Ceyhan'ın performansına çevrildi. Kitapta Nalan'la aşk yaşayan karakter olarak yer alan Hayri'nin dizide nasıl işleneceği ise henüz belli değil.
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CAMDAKİ KIZ HAYRİ GERÇEK HİKAYESİ
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabında yer alan Hayri karakteri ilk kez Camdaki Kız’ın 12. bölümünde ortaya çıkacak. Kitaba göre, Nalan, Sedat’ın ilgisiz tavırlarından dolayı ağır bir depresyona girer. Sedat’ın babası Rafet Bey ise, gelini Nalan’a bir şoför tahsis eder. Nalan’ın yanında çalışması için işe alına Şoför Hayri, bir süre sonra, köşkte dengeleri değiştirecektir. Kocasından boşanan Nalan, evli ve 3 çocuklu Hayri ile yeni bir yola ayrımına girecektir.
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CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen Elazığlıdır. Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi alan Cihangir Ceyhan; ilk oyunculuk deneyimini Yusuf adlı Sinema filmi ile yaşamıştır.
İnternette yayınlanan; kadrosunda Savaş Satış, Cihangir Ceyhan, Özgür Meriç, Onur Akbay, Bertan Uçar gibi isimlerin yer aldığı Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini 4 sezon canlandırmıştır.
Başarılı oyuncu Çukur dizisine ise Azer karakteri ile dahil olmuştur. Cihangir Ceyhan son olarak Camdaki Kız dizisine Hayri karakteri ile katıldı.
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İMAJINI DEĞİŞTİRDİ
Sezon finalinde sadece yaka kartı ve elleri görünen Hayri karakterini kimin canlandıracağı büyük merak konusu olmuştu. En son “Çukur” dizisinde oynayan Cihangir Ceyhan, bu rolü için imajını değiştirdi.