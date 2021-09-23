Camdaki Kız Hayri kimdir, gerçek hikayesi ne? İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın hayatı

Camdaki Kız Hayri'nin üzerindeki sır perdesi dizinin 12. bölümünde aralanıyor. Sezon finalinden bu yana çok merak edilen Hayri karakteri bu akşam ilk kez dizide görünecek. Hayri’nin hikâyesi de daha şimdiden büyük merak konusu olurken gözler Cihangir Ceyhan'ın performansına çevrildi. Kitapta Nalan'la aşk yaşayan karakter olarak yer alan Hayri'nin dizide nasıl işleneceği ise henüz belli değil.