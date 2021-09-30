Camdaki Kız Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler
Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini kimin oynadığı merak ediliyor. Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız’da merakla beklenen Hayri diziye dahil oldu. Dizinin oyuncuları arasına katılan Cihangir Ceyhan, Hayri karakterini canlandırıyor. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler
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Cihangir Ceyhan, Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veriyor. Sıfır Bir Adana dizisi ile hafızalara kazınan Cihangir Ceyhan dizide Cio karakterini canlandırmıştı. Ünlü isim en son Alev Alev dizisinde rol aldı.
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CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlı olan Cihangir Ceyhan İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri dönen Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli Sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.
Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve tanınmaya bu projeyle başlamıştır. Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
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Ardından 2020 yapımı Alev Alev dizisinde Ömer karakterini oynamıştır.
2021 yılında ise Camdaki Kız Hayri karakteri ile izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.