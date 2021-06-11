Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi ne, kim oynayacak? Camdaki Kız oyuncuları kimler? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve Hayri'nin gerçek hikayesi
Camdaki Kız Hayri'nin hikayesi dizinin sezon finali bölümü öncesi yayınlanan fragmanında dikkat çekti. Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı yapımı Camdaki Kız’ın 10 Haziran akşamı ekranlara gelecek olan 9. bölümünün fragmanında Hayri karakterinin isminin görülmesi izleyenleri meraklandırdı. Düğün günü Nalan’ın omzuna dokunan Hayri’nin hikayeyi farklı bir yöne çekmesi ön görülüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından sahneye uyarlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu da izleyenlerin beğenisini topluyor. Peki, Camdaki Kız Hayri kimdir? Camdaki Kız oyuncuları kimler? İşte, dizinin oyuncu kadrosu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Camdaki Kız oyuncu kadrosu sezon finali ile beraber bir kez daha dikkatleri üzerine topladı. Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız'ın perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümünde Hayri karakteri diziye giriş yapacak. Camdaki Kız kitabında Şoför olan Hayri Nalan ile yeni bir yola girerek köşkte dengeleri değiştiriyor. Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu'nun Camdaki Kız oyuncu kadrosunda bulunduğu dizide Hayri'nin kim olduğu henüz belli olmadı.
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CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından sahneye uyarlanan Camdaki Kız dizisine yeni bir karakterin dahil olacağı ortaya çıktı. Kitapta yer alan Hayri karakteri ilk kez Camdaki Kız’ın sezon finalinde görünecek.
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Nalan, Sedat’ın ilgisiz tavırlarından dolayı ağır bir depresyona girer. Sedat’ın babası Rafet Bey ise, gelini Nalan’a bir şoför tahsis eder. Nalan’ın yanında çalışması için işe alına Şoför Hayri, bir süre sonra, köşkte dengeleri değiştirecektir. Kocasından boşanan Nalan, evli ve 3 çocuklu Hayri ile yeni bir yola ayrımına girecektir.
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CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Kadroda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.
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LEVENT (TUĞRUL TÜLEK)
Selen’in kocasıdır. Zamanında çok zengin olan babası, o evlendikten sonra iflas edince, cemiyet hayatında adı sıfırlanmış bir ailenin oğlu haline gelmiştir. Ailesinin yaşadığı büyük yıkımdan sonra kaybettiği prestiji, Selen’in kocası ve Rafet Koroğlu’nun damadı olarak yeniden kazanmaya çalışmaktadır. Genel olarak her şeyi, her durumu alaycı bir ifadeyle karşılayan Zafer, dışardan bakıldığında hiçbir şeyi takmayan bir adam gibi görünmektedir.
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RAFET (TAMER LEVENT)
Koroğlu ailesinin başı ve çok zengin bir işadamıdır. Çok fakir bir hayattan geldiği için paranın kıymetini bilir, savrukluğa asla müsamahası yoktur. Koroğlu malikanesinde tüm yiyeceklerin bir gramajı ve ölçüsü vardır. Her şey sayılı ve sınırlıdır. Elektrik, ısıtma, benzin, yiyecekler, içecekler… Her şey Rafet bey’in uygun gördüğü miktarda dağıtılır ev halkına. Ancak Rafet bey zenginliğini muhtaçlarla paylaşmaktan asla çekinmez. Her zaman ihtiyaç sahiplerine bolca yardım yapar.
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ADİL (ŞERİF EROL)
Nalan’ın babasıdır. Vali emeklisidir. Görev yaptığı dönemde çalıştığı her şehirde, ahlakı, iş disiplini, iyi huyu ve adilliğiyle herkesin takdirini toplamış bir insandır. Sanatla ilgilenmekten, kitap okumaktan hoşlanır. Çok güzel piyano çalar. Sanat müziği aşığıdır. İlerlemiş yaşına rağmen dinçtir ve hayata bağlıdır. Kızı Nalan’ı çok sever. Karısı Feride’nin kızlarına uyguladığı baskından memnun olmasa da, elinden bir şey gelmez. Hayattaki en büyük çabası, Nalan evlenene kadar kızını mutlu ve güvende tutmaktır.
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SELEN (SELMA ERGEÇ)
Selen, Rafet Koroğlu’nun kızıdır. Zeki, çalışkan, cevval bir kadındır. Rafet’in iş yerindeki sağ koludur, eli ayağıdır. Tatlı dillidir. Hayatı Koroğlu ailesinin açıklarını kapatmak ve diğer insanlarla ve şirketlerle olan ilişkilerini düzenlemekle geçmektedir. Selen’in insan ilişkileri çok iyidir, evde sorun yaşadığı kimse yoktur. Neşeli, güler yüzlü bir kadındır, her türlü koşulda neşelenecek, iyi tarafından bakacak bir şeyler bulur.
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FERİDE (NUR SÜRER)
Nalan’ın annesidir. Aristokrat bir aileden gelir ve emekli edebiyat öğretmenidir. Çok kitap okur, bitkilere düşkündür. Her şeyin organik olanını tercih eder, sağlıklı olmak onun için bir takıntıdır. Çok titiz bir kadındır. Evde fazla eşya sevmez. Her şey yerli yerinde olsun ister. Ailesine oldukça düşkündür. Her şeyi kontrol etmeyi sever. Kontrolü dışında bir durum yaşanırsa, sert tepkiler verir. Sevgisi de, öfkesi de güçlüdür. Geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir.
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HAFİZE (NİHAL MENZİL)
Feride ve Adil’in evlerinde çalışan yardımcılarıdır. Nalan’ın doğduğu günden beri bakıcısıdır. Feride’nin sözünden çıkmaz. Adil’e ise büyük bir sevgi duyar. Kendini Nalan’a adamıştır ve bundan dolayı mutludur. Nalan’ın daha mutlu yaşayabileceği bir evlilik yapması en büyük hayalidir. Ailenin karanlık geçmişindeki sırrı bilen üçüncü kişidir.
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BİLLUR (MERVE POLAT)
Nalan’ın en yakın arkadaşıdır. Yakın olmalarının sebebi, birbirlerinin tam olarak zıddı olmalarıdır. Nalan, kendini Billur’un yanında iyi ve rahat hisseder. Billur için bu hayatta imkansız diye bir şey yoktur. Dünyanın dayattığı tüm kalıpları rahatça sorgulayabilen, açık fikirli biridir. Kendine her zaman çok özen gösterir.
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CANA (HANDE ATAİZİ)
Ülkenin en ünlü işadamlarından birinin kızıdır. Evlidir ve iki oğlu vardır. Cana neşeli, her şeyi dalgaya alabilen, pozitif ve tüm olaylara kendine has bakış açısı olan bir kadındır.
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TAKO (HAMZA YAZICI)
Tako, Rafet Koroğlu’nun sağ koludur. Çocukluk yıllarından itibaren güçlünün yanında durursa bu hayatta ezilmeyeceğine karar vermiştir. Dünyada kendini gerçekleştirmek için bir güç silahı olarak gördüğü Rafet’in sözünden hiçbir zaman çıkmaz. Kişisel bakımına, tıraşına, saçına, üstüne başına çok önem verir.
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SEDAT (FEYYAZ ŞERİFOĞLU)
Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından “bir baltaya sap olamamakla” suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan’ı çıkarır.
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DÖNDÜ (FERİ BAYCU GÜLER)
Koroğlu köşkünün tek hizmetçisidir. Gülcihan’ın hemşerisidir. Gülcihan’ı genç kızlık zamanlarından beri tanımaktadır. Neşeli, eğlenceli, hoş sohbet, komik bir kadındır. Her durum ve insan için her zaman bir tespiti vardır. Dedikodu yapmayı çok sever.
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GÜLCİHAN (DEVRİM YAKUT)
Gülcihan, Rafet Koroğlu’nun karısıdır. Büyük bir aşiret reisinin kızı olduğu için kendine çok güvenen, güçlü bir kadınken Rafet’le olan evliliğinde zamanla pasif, Rafet’ten korkan, başarısızlık hissiyle mücadele etmek zorunda kalan bir kadına dönüşmüştür. En kıymetlisi oğlu Sedat’tır. Sedat’ı çocukluğundan beri el bebek gül bebek yetiştirmiş ama ortaya çıkan sonuç karşısında hep Rafet tarafından beğenilmediği için, yine kendini suçlu hissetmektedir.
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NALAN (BURCU BİRİCİK)
Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.
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MUZO (ENİS ARIKAN)
Muzo doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunlarıyla doğmuş, çok ağır tedaviler almış ve acı çekmiştir. Bu sebeple çocuk yaşlardan itibaren insanlardan uzak durmuştur. Çok zeki ve yetenekli bir mimardır. Özellikle babası Rafet Koroğlu ve diğer aile üyelerinin fikirlerine saygı duyduğu tek kişidir.