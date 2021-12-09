Camdaki Kız Feride kimdir, kaç yaşında? Nur Sürer hakkında bilgiler
Camdaki Kız dizisi karakterlerinden olan Feride sevilen isimler arasında yer alıyor. Kanal D’nin iddialı dizisi Camdaki Kız’da Feride karakterine Nur Sürer hayat veriyor. Peki, Nur Sürer kimdir, kaç yaşında? İşte usta oyuncu hakkında bilgiler
Camdaki Kız dizisi izleyicileri Feride karakterini araştırmaya başladılar. Dizide usta oyuncu Nur Sürer, Feride karakterini canlandırıyor. 21 Haziran 1954 tarihinde dünyaya gelen Nur Sürer, kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde rol aldı.
NUR SÜRER KİMDİR?
Camdaki Kız Feride olarak son zamanlarda herkesin konuştuğu usta oyuncu Nur Sürer, 21 Haziran 1954 tarihinde Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak Bursa'da dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.
Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinemaya adım attı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne kadar kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı.
Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinemaya adım attı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne kadar kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı.
İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.
İlk evliliğini ise 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Ardından Sarp Kuray ile evlendi. Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.
İlk evliliğini ise 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Ardından Sarp Kuray ile evlendi. Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.