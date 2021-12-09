Camdaki Kız Feride kimdir, kaç yaşında? Nur Sürer hakkında bilgiler

NUR SÜRER KİMDİR?

Camdaki Kız Feride olarak son zamanlarda herkesin konuştuğu usta oyuncu Nur Sürer, 21 Haziran 1954 tarihinde Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak Bursa'da dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.



Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinemaya adım attı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne kadar kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı.



