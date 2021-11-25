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Televizyon
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 10:22 | 

Camdaki Kız dizisindeki Melisa kimdir? Yüsra Geyik, Muzo’nun sevgilisi Melisa oldu

Camdaki Kız dizisinde Muzo’nun sevgilisi Melisa izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D’nin sevilen dizisi her hafta Perşembe akşamları ekrana geliyor. Diziye Enis Arıkan’ın hayat verdiği Muzo karakterinin sevgilisi dahil oldu. Peki, Camdaki Kız Melisa kimdir? İşte Yüsra Geyik hakkında bilgiler

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Camdaki Kız dizisinde Melisa karakterine Yüsra Geyik hayat veriyor. Muzo’nun sevgilisi olarak diziye dahil olan Melisa’nın, Sedat ile olan geçmişi de merak konusu haline geldi. Arka Sokaklar’da canlandırdığı ‘Zeliha’ rolüyle tanınan Yüsra Geyik 21 Haziran 1990 doğumlu.
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YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 doğumlu. Samsun’da dünyaya gelen ünlü isim ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

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15 yıl boyunca “Arka Sokaklar”da Hüsnü Komiser’in kızı Zeliha’yı canlandıran Yüsra Geyik, artık Kanal D’nin reyting rekortmeni bir başka dizisi “Camdaki Kız” ile ekranda boy gösterecek. Genç oyuncu, Muzo’nun (Enis Arıkan) kız arkadaşını canlandıracak.
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