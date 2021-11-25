Camdaki Kız dizisindeki Melisa kimdir? Yüsra Geyik, Muzo’nun sevgilisi Melisa oldu

Camdaki Kız dizisinde Melisa karakterine Yüsra Geyik hayat veriyor. Muzo’nun sevgilisi olarak diziye dahil olan Melisa’nın, Sedat ile olan geçmişi de merak konusu haline geldi. Arka Sokaklar’da canlandırdığı ‘Zeliha’ rolüyle tanınan Yüsra Geyik 21 Haziran 1990 doğumlu.