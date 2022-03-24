Camdaki Kız dizisindeki Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

Camdaki Kız dizisi Hayri karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Dizide Hayri’ye hayat veren Cihangir Ceyhan’ın performansı izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. Cihangir Ceyhan’ın daha önce oynadığı diziler arasında Çukur ve Alev Alev de bulunuyor.
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlı olan Cihangir Ceyhan İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri dönen Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli Sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.
Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve tanınmaya bu projeyle başlamıştır. Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Ardından 2020 yapımı Alev Alev dizisinde Ömer karakterini oynamıştır.
2021 yılında ise Camdaki Kız Hayri karakteri ile izleyenleriyle buluşuyor.