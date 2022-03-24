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Camdaki Kız dizisindeki Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

#Camdaki Kız#Camdaki Kız Hayri#Cihangir Ceyhan

Camdaki Kız izleyicileri Hayri ve Nalan’ın arasında gerçekleşen yakınlaşmanın ardından Hayri ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Dizide Hayri karakterini Cihangir Ceyhan canlandırıyor. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı diziler ve hakkında merak edilenler

1/3Camdaki Kız dizisindeki Hayri kimdir Cihangir Ceyhan kaç yaşında İşte oynadığı diziler

Camdaki Kız dizisi Hayri karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Dizide Hayri’ye hayat veren Cihangir Ceyhan’ın performansı izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. Cihangir Ceyhan’ın daha önce oynadığı diziler arasında Çukur ve Alev Alev de bulunuyor.

2/3CİHANGİR CEYHAN KİMDİR

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlı olan Cihangir Ceyhan İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri dönen Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli Sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve tanınmaya bu projeyle başlamıştır. Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

3/3Camdaki Kız dizisindeki Hayri kimdir Cihangir Ceyhan kaç yaşında İşte oynadığı diziler

Ardından 2020 yapımı Alev Alev dizisinde Ömer karakterini oynamıştır.

2021 yılında ise Camdaki Kız Hayri karakteri ile izleyenleriyle buluşuyor.

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız Hayri#Cihangir Ceyhan