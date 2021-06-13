Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın giydiği gelinlik olay oldu!
10 Haziran perşembe akşamı sezon finali ile ekrana getirilen başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Nur Sürer ve Hande Ataizi gibi isimlerin rol aldığı Camdaki Kız dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi.
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FİYATI 43 BİN TL
Sezon finali bölümünde Nalan'ın giydiği gelinlik büyük ilgi görürken tasarlayan atölyenin telefonları susmadı. Kraliyet Ailesi'nin tercih ettiği ziberlin kumaştan özel üretilen gelinliğin fiyatının 43 bin TL olduğu öğrenildi.
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SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisi 10 Haziran perşembe akşamı 10. bölümü ile sezon finaline girdi. Sezon finalinde yer alan sahneler gündem olurken Nalan'ın giydiği gelinlik sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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TELEFONLAR SUSMUYOR
Kanal D haber ekibinin konuştuğu moda evinden işletmenin üretim sorumlusu Lale Baş 'Sabahtan beri telefonlarımız durmuyor. Herkes gelinliği görüp denemek istiyor ancak şuan bu modelin üretimi yok. Tasarım ihtişamını sadeliğinden alıyor' dedi.
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Kraliyet Ailesi'nin kıyafetlerinde tercih edilen ziberlin kumaşının kullanıldığı gelinliğin swarovski kaplı tacı, taş işlemeli duvağı ve gelinliğin toplam fiyatı ise tamı tamına 43 bin TL.Dizinin başrol oyuncusu Burcu Biricik'in tüm provalara aksatmadan geldiğini belirten Lale Baş, "Gelinlik için günlerce dizi ekibiyle görüşmeler yaptı. Çok ince düşünülerek tasarlandı" ifadelerini kullandı.