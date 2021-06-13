Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın giydiği gelinlik olay oldu!

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisi 10 Haziran perşembe akşamı 10. bölümü ile sezon finaline girdi. Sezon finalinde yer alan sahneler gündem olurken Nalan'ın giydiği gelinlik sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.