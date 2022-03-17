Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

#Camdaki Kız#Camdaki Kız Yeni Bölüm#Kanal D Yayın Akışı

Camdaki Kız izleyicileri her hafta yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyorlar. Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. 17 Mart gününün Berat Kandili olması dolayısı ile Kanal D yayın akışı içerisinde Berat Kandili programı yer aldı. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

1/4Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız’ın bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Camdaki Kız dizisi yeni bölümü her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor. 17 Mart Kanal D yayın akışında saat 19:15’te Berat Kandili programının yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Camdaki Kız yeni bölümün saat kaçta ve ne zaman yayınlanacağı ise belli oldu. İşte detaylar

2/4CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam Kanal D yayın akışı içerisinde yer alıyor. Dizi saat 20:45’te ekrana gelecek.

3/4KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

4/4Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman Kanal D yayın akışı

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

19:15 Berat Kandili

20:45 Camdaki Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camdaki Kız#Camdaki Kız Yeni Bölüm#Kanal D Yayın Akışı