Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız’ın bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Camdaki Kız dizisi yeni bölümü her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor. 17 Mart Kanal D yayın akışında saat 19:15’te Berat Kandili programının yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Camdaki Kız yeni bölümün saat kaçta ve ne zaman yayınlanacağı ise belli oldu. İşte detaylar