Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız’ın bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Camdaki Kız dizisi yeni bölümü her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor. 17 Mart Kanal D yayın akışında saat 19:15’te Berat Kandili programının yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Camdaki Kız yeni bölümün saat kaçta ve ne zaman yayınlanacağı ise belli oldu. İşte detaylar
Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam Kanal D yayın akışı içerisinde yer alıyor. Dizi saat 20:45’te ekrana gelecek.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
19:15 Berat Kandili
20:45 Camdaki Kız
00:15 Üç Kız Kardeş