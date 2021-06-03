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Televizyon
Haber Giriş: 03 Haziran 2021 - 12:02 | 

Camdaki Kız 8. bölüm 2.fragman yayınlandı! Camdaki Kız yeni bölümde yine ipler geriliyor

Camdaki Kız, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyenleri ekrana kilitleyen sahneleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız’da geçtiğimiz bölüm annesinin içirdiği karışımlar nedeniyle zehirlenen Nalan’ın bayılma sahnesine tanık olmuştuk. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ise neler yaşanacağı merak konusu. Gerilimin tırmandığı 8. Bölüm fragmanında Nalan’ın vücudundaki izlerin fark edilmesiyle birlikte Feride’nin yaptıklarının açığa çıkması bekleniyor. İşte, Camdaki Kız 8. Bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar…

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Her Perşembe Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız, bu akşam 8.bölümüyle yer alacak. Geçtiğimiz bölümde Sedat ve Nalan’ı yakınlaşırken gören Feride, Nalan’a çeşitli eziyetlerde bulunmuş ve dışarı çıkmasını yasaklamıştı.

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Bu bölümde vücudundaki kızarıklıkları gören Feride’nin babası yani dedesi Adil Bey, Nalan’a bunu kimin yaptığını öğrenmeye çalışıyor. Bu bölümde Feride ile Adil Bey’in büyük tartışmasına şahit olacağız.

3MUZO VE ANNESİNİN YÜZLEŞMESİ

MUZO VE ANNESİNİN YÜZLEŞMESİ

Ayrıca geçtiğimiz bölümde Tako’yu gizli Avm’sinde rehin almak zorunda kalan Gülcihan’ı kimin kurtaracağı merak ediliyordu. Elbette Muzo yine yardıma koşacak ve çocukluğuyla Muzo ve annesinin yüzleşmesine şahit olacağız.

4CANA’DAN BEKLENMEYEN HAMLE

CANA’DAN BEKLENMEYEN HAMLE!

Yeni bölümün dikkat çeken bir diğer sahnesi de Sedat’ın takıntılı sevgilisi Cana ve Feride’nin karşılaşması… Cana, Sedat tarafından bir kez daha reddedilmesinin ardından hırslanır ve Feride ile konuşmaya karar verir.

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Sedat ile Nalan tam da mutlu bir yola adım attı derken Cana her şeyi mahvetmeyi başarabilecek mi? Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtı bu akşam ekranlara gelecek Camdaki Kız 8. bölümde…

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CAMDAKİ KIZ 8.BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
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