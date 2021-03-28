Camdaki Kız 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Camdaki Kız oyuncuları kimler, konusu nedir?
Camdaki Kız 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, Kanal D ekranlarında ekran macerasına başlayacak olan Camdaki Kız dizisinin yayınlanan fragmanında beyazlar içindeki Nalan’ın hüzünlü hali merak uyandırdı. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği Camdaki Kız, ilk bölümü ile 8 Nisan Perşembe akşamı Kanal D’de izleyici ile buluşacak. Peki, Camdaki Kız oyuncuları kimler? İşte, Camdaki Kız tanıtım fragmanı ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler.
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