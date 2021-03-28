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Televizyon
Haber Giriş: 28 Mart 2021 - 02:58 | 

Camdaki Kız 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Camdaki Kız oyuncuları kimler, konusu nedir?

Camdaki Kız 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, Kanal D ekranlarında ekran macerasına başlayacak olan Camdaki Kız dizisinin yayınlanan fragmanında beyazlar içindeki Nalan’ın hüzünlü hali merak uyandırdı. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği Camdaki Kız, ilk bölümü ile 8 Nisan Perşembe akşamı Kanal D’de izleyici ile buluşacak. Peki, Camdaki Kız oyuncuları kimler? İşte, Camdaki Kız tanıtım fragmanı ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler.

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Camdaki Kız dizisi ilk bölüm için geri sayıma başladı. Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği merakla beklenen dizisi “Camdaki Kız”ın ilk bölümü ile perşembe akşamı başlıyor. Başrol oyuncuları arasında Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan Nalan ve Sedat'ın hikayesi ele alınacak.

2İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Güzelliğiyle göz dolduran, saf ve naif karakteriyle sevilen, küçüklüğünden bu yana el bebek gül bebek büyütülen, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan’ın; annesi ve bakıcısı tarafından yıkanıp, hazırlandığı sahneler “Camdaki Kız”ın tanıtımına damga vurdu. Etkileyici müziği ile de dikkat çeken tanıtımda beyazlar içindeki Nalan’ın hüzünlü hali merak uyandırdı.

Dizinin ikinci tanıtımında ise Nalan ve Sedat'ın tanışması dikkat çekti. Sedat'ın öfkeli halinin dikkat çektiği fragmana, Nalan'ın evlilik için ailenin içine girmesi damga vurdu.

3CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur.

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Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

5CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız’da; Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizide Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek rol alıyor.

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