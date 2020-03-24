Çamaşır odasında dans

Ünlü çift, önce çamaşırlarını astı sonra da dansa başladı.
BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Tüm dünyada milyonlarca kişi evlerine kapandı. Günlük hayatlarından, sıradan alışkanlıklarından uzaklaşanlar evlerinde yeni bir yaşam kurdu bir süreliğine. Buna ünlüler de dahil. Meslekleri ve programları gereği şehirden şehire ülkeden ülkeye gezen ünlüler de evlerine çekildi.
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Gösteri dünyasının ünlüleri sık sık sosyal medya hesaplarından takipçilerine gündelik yaşamlarına ilişkin paylaşımlar yapıyor. İşte ünlülerin karantina günlüklerinden sayfalar.
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Kısa bir süredir birlikte olan şarkıcı Nicole Scherzinger ile sevgilisi Thom Evans da bunlardan biri. Scherzinger, sosyal medya hesabından takipçilerine sık sık günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlar yapıyor. Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biri de bu "çamaşır odası dansı" oldu.
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Scherzinger, Instagram hesabından paylaştığı videoda önce çamaşırlarını asıyor. Ardından sevgilisi Evans yanına gelip onu bir gül uzatıyor. Nicole Scherzinger'in paylaştığı bu video takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.Scherzinger gülü aldıktan sonra da arka planda çalan müzik eşliğinde dans ediyor.
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Nicole Scherzinger ve Thom Evans önce çamaşırlarını astı sonra da dansa başladı
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Karantina günlerinde sosyal medyada öne çıkan akımlardan biri de "tuvalet kağıdı sektirme." Ünlü ya da ünsüz birçok kişi bu tür videolarını paylaşıp birbirine meydan okuyor. İşte bunlardan biri de Diplo.
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Diplo, evinin bahçesinde çektiği tuvalet kağıdı sektirme videosuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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Üç çocuk annesi Jessica Alba da sosyal izolasyon günlerinde üç çocuğuyla çok vakit geçiriyor. Onlarla birlikte çektiği eğlenceli videoları sosyal medya sayfasından paylaşıyor.
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Sık sık da neden evde kalmak gerektiğine dair mesajlar paylaşıyor Alba.
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VAKİT GEÇİRMEK GEREK
24 yaşındaki Dua Lipa, köpük dolu bir küvette çektiği pozlarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Lipa'nın bu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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İKİ MİLYON BEĞENİ
Genç şarkıcının köpüklü küvet pozları yaklaşık bir günde 2 milyona yakın beğeni aldı.
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KARANTİNA MODELİ
Eski model Paulina Porizkova da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan ünlülerden. Porizkova, "Karantinada beşinci gün" notuyla yaptığı bu paylaşımda saçlarını oğullarının şampuanı ve kuyu suyuyla yıkadığını sonra da kurutmadan sarıp mutfakta temizlik yaptığını anlattı. İşi bittiğinde ise ortaya böyle bir görüntü çıktığını yazdı." Paulina Porizkova'ın bu paylaşımına takipçilerinden esprili yorumlar geldi.
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ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Arnold Schwarzenegger sosyal medya sayfasında iki midillisiyle birlikte çekilen bir videosunu paylaştı. Ünlü oyuncu "Olabildiğince evde oturun. Uzmanları dinleyin, aptallara aldırmayın. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz mesajını paylaştı.
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HAYRANLARINA KONSER
Genç şarkıcı Lizzo evinden dışarı çıkmıyor. Şifalı olduğuna inandığı taşların önünde de takipçileri için flütüyle mini konserler veriyor.
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KEDİSİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Taylor Swift ise çok sevdiği kedisinin yuvasında çekilen bir pozunu "Meredith için, kendi kendini karantinaya almak yaşam biçimi. Meredith gibi ol" mesajıyla paylaştı.
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RESİM YAPIYOR
Sharon Stone ise evinde oturduğu zamanları resim yaparak değerlendiriyor.
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İZOLE HAYAT
Bu da Lady Gaga'nın kendi kendini izole ettiği evinden bir kare.
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SADECE KÖPEKLERİ İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR
Emily Ratajkowski ve kocası, köpekleriyle birlikte ev pozu verdi. Ünlü model ve oyuncu köpeklerinin ihtiyacı için belli zamanlarda sokağa çıkıyor.
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Camila Cabello da bu tür zor zamanlarda meditasyon yapmanın olumlu fikirleri güçlendirdiğini belirtti.