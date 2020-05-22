Çam ve sakura nedir, bu iki ağacın anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde, hastanenin adının anlamına ilişkin, "Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin adını iki ülkenin iş birliğine yaraşır şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Yine ismiyle müsemma olması için hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı binden fazla çam ve baharın müjdecisi kiraz çiçeği sakura ağacıyla donattık, donatmaya da devam edeceğiz." açıklamasında bulunarak, çam ve sakura ağaçlarının Türk-Japon dostluğunu simgelediğine vurgu yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende "İnşallah sakuranın o farklı renklerdeki çiçeklerini göreceğimiz zamanlar var. Gerçi bizim erguvan gibidir sakura. 15-20 gün kadar bu çiçekler kalır ama yeşilini muhafaza eder." ifadeleriyle bahsettiği sakura, Türkiye'de "kiraz çiçeği" olarak biliniyor.