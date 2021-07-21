Cam Tavanlar neden bu akşam yok, yeni bölüm neden yok? Cam Tavanlar finali ne zaman? Gözler yeni bölüm tarihinde!
Cam Tavanlar yeni bölüm neden yok? sorusu ekranlarını açan izleyenlerin gündemine geldi. Çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan Cam Tavanlar'ın yayın saatinde farklı bir programa yer verildi. Bensu Soral ile Kubilay Aka’yı başrollerde buluşturan Cam Tavanlar'ın yerine 21 Temmuz Show TV yayın akışında Güldür Güldür Show'un yer aldığı görüldü. Peki, Cam Tavanlar neden bu akşam yok, yeni bölüm neden yok? İşte, Cam Tavanlar yeni bölüm tarihi ile ilgili bilgiler.
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Çarşamba günleri ekrana gelen Cam Tavanlar'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kurban Bayramı nedeniyle Cam Tavanlar'ın yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine Güldür Güldür'ün tekrar bölümü yayınlanacak. Peki, Cam Tavanlar yeni bölüm neden yok? Cam Tavanlar finali ne zaman?
Kurban Bayramı nedeniyle birçok dizi ekran macerasına ara verdi. Bu dizilerden biri de Cam Tavanlar oldu. Çarşamba günleri ekrana gelen Cam Tavanlar'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.
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Kurban Bayramı nedeniyle Cam Tavanlar'ın yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Dizi saatinde Güldür Güldür'ün tekrar bölümü yayınlanacak.
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Bensu Soral ile Kubilay Aka’yı buluşturan, kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar’ın yer aldığı dizi 8. bölümde final yapıyor.