Cam Tavanlar neden bu akşam yok, yeni bölüm neden yok? Cam Tavanlar finali ne zaman? Gözler yeni bölüm tarihinde!

Çarşamba günleri ekrana gelen Cam Tavanlar'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kurban Bayramı nedeniyle Cam Tavanlar'ın yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine Güldür Güldür'ün tekrar bölümü yayınlanacak. Peki, Cam Tavanlar yeni bölüm neden yok? Cam Tavanlar finali ne zaman?



Kurban Bayramı nedeniyle birçok dizi ekran macerasına ara verdi. Bu dizilerden biri de Cam Tavanlar oldu. Çarşamba günleri ekrana gelen Cam Tavanlar'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.