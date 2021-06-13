Cam Tavanlar oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor? Cam Tavanlar oyuncuları konusu ve kadrosu
Cam Tavanlar oyuncuları ve senaryosuyla dikkat çekiyor. Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Fehmi Öztürk'ün yönettiği 'Cam Tavanlar'da başrollerini Bensu Soral ile Kubilay Aka'ya paylaşıyor. Peki, Cam Tavanlar oyuncu kadrosunda kimler var? Peki, Cam Tavanlar oyuncuları kimler, hangi gün yayınlanıyor? Cam Tavanlar oyuncuları konusu ve kadrosu
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1
Perşembe günleri yayınlanan Cam Tavanlar'ın kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşuyor. Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Fehmi Öztürk'ün yönettiği 'Cam Tavanlar'da başrolleri paylaşan Bensu Soral ile Kubilay Aka'ya Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar eşlik ediyor.
2
LEYLA (BENSU SORAL)
8 yaşında yetim kalmasıyla hayatı alt üst olan Leyla’nın hayat mücadelesi hiç bitmemiş, Leyla bugüne tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir. Zeki, çalışkan ve disiplinli bir kadındır. Güzelliği ile değil, işiyle ön plana çıkmak ister. Erkeklerden uzak durur, sadece ipleri kendi elinde tuttuğu ilişkilere izin verir. Her olayı yenmek ve yenilmek olarak görür ve yenilmekten nefret eder. Leyla, tam kariyerinin zirvesine ulaşacakken her şeye yeniden başlamak zorunda kalır ancak bu defa cam tavanları yıkacaktır.
3
SÜREYYA (HATİCE ASLAN)
Süreyya Hanım zamanında Cem’in dedesi Teyfik Bey’le geçmişte tanışmış, onunla genç yaşında kısa bir evlilik yaşamıştır. Malvarlığının kaynağı tam bilinmese de şimdi caddede bir sürü dükkanı olan, zengin, sosyetik ve yardımsever bir kadındır. Haksızlığa gelemez ve alttan da almaz. Ne düşündüğünü pat diye söyler. Abuk subuk şeylerle canını sıkmaz.
4
Cem (KUBİLAY AKA)
Genç ve başarılı bir iş insanı olan ve köklü bir aileden gelen Cem, bir görenin bir daha unutamayacağı, kadın erkek, genç yaşlı, herkesi kendine çeken olağanüstü bir sosyal yeteneğe sahip, doğuştan ışıklı bir adamdır. Üniversiteden sonra yıllarca Londra’da kalmış, sıradan bir markayı ülke çapında önemli hale getirmiştir. Yakışıklı, iyi kalpli ve sosyal biridir. Hayatta anlaşmanın yolunu bulamadığı tek insan Leyla’dır; çünkü aralarında feci bir rekabet ve aşk vardır.
5
İSKENDER (UTKU ATEŞ)
Yakışıklı, çapkın ve yetenekli bir şef olan İskender, aynı zamanda Leyla’nın arkadaşıdır, ona hayrandır. Pişirme ve tariflerde kendine has numaraları vardır. Bir iki numara da Leyla’ya öğretmiştir, özel müşteriler olduğu zaman beraber küçük şovlar yaparlar. Olmadık anda, çok dar zamanlarda müthiş işler başarır.