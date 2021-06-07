Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Cam Tavanlar'ın dikkat çeken kadrosu

Genç kuşağın dikkat çeken ikilisi Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın başrollerinde buluştuğu Ojo Pictures imzalı ‘Cam Tavanlar’ın yayın hayatına başlamasına az bir süre kaldı. İdealist bir iş kadını olan Leyla’nın (Bensu Soral) yıllar boyunca kurduğu hayallerin prestijli bir ailenin oğlu Cem (Kubilay Aka) ile karşılaşması sonucu yıkılmasının ve ikili arasında başlayacak olan çetin savaşın anlatılacağı ‘Cam Tavanlar’da galibin kim olacağı gizemini korurken dizinin gözü kara ikilisi aşkın ağlarına düşecek.