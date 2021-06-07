Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Cam Tavanlar'ın dikkat çeken kadrosu
Cam Tavanlar dizisi tanıtımlarıyla dikkat çekti. Kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşan Cam Tavanlar, 9 Haziran Çarşamba günü ekran macerasına başlayacak. Diziseverler, Cam Tavanlar'ın ilk bölümünde karakterlere ilişkin detayları da öğrenecek. Peki, Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Cam Tavanlar'ın dikkat çeken kadrosu
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Fark yaratan hikayesi ile yaz ekranlarına renk katacak Ojo Pictures’ın yeni dizisi ‘Cam Tavanlar’ için geri sayım başladı. Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı, 9 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Show TV’de ekranlara gelecek olan dizinin afişi ve tanıtımları yayınlanmıştı.
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Genç kuşağın dikkat çeken ikilisi Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın başrollerinde buluştuğu Ojo Pictures imzalı ‘Cam Tavanlar’ın yayın hayatına başlamasına az bir süre kaldı. İdealist bir iş kadını olan Leyla’nın (Bensu Soral) yıllar boyunca kurduğu hayallerin prestijli bir ailenin oğlu Cem (Kubilay Aka) ile karşılaşması sonucu yıkılmasının ve ikili arasında başlayacak olan çetin savaşın anlatılacağı ‘Cam Tavanlar’da galibin kim olacağı gizemini korurken dizinin gözü kara ikilisi aşkın ağlarına düşecek.
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Fethi Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği Cam Tavanlar'ın kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yanı sıra Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler yer alıyor.