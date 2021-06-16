Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları kimler? İşte Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları ve konusu…

Genç kuşağın gözde oyuncularından Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın başrollerini paylaştığı dizide tırnaklarını kazıyarak olduğu pozisyona gelen Leyla (Bensu Soral) ile prestijli bir aileden gelerek hayatta her istediğini kolaylıkla elde eden Cem’in (Kubilay Aka) heyecan dolu rekabeti gözler önüne serilecek. İkili arasında gerçekleşecek çetin yarışta rüzgar, sürekli yön değiştirirken Leyla ve Cem’in peşini aşk da bırakmayacak. Yakında seyirciyle buluşacak dizinin adından yola çıkılarak tasarlanan teaser afişleri ise bugün paylaşıldı.