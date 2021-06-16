Cam Tavanlar dizisi ekran macerasına başladı. Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrolde yer aldığı Cam Tavanlar, oyuncu kadrosuyla ve konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Çarşamba günleri yayınlanan Cam Tavanlar’ın kadrosu ve konusuna dair detaylar ilk bölümde netleşti. Peki, Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları kimler? İşte Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları ve konusu…
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Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı, Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi ‘Cam Tavanlar’ ismini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğine verilen evrensel addan alıyor. Rekabet, intikam, aşk, azim gibi birçok temanın keyifli bir hikaye eşliğinde izleyiciye aktarılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.
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Başarılı senarist Meriç Acemi’nin kaleminden çıkan dizinin yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor.
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Genç kuşağın gözde oyuncularından Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın başrollerini paylaştığı dizide tırnaklarını kazıyarak olduğu pozisyona gelen Leyla (Bensu Soral) ile prestijli bir aileden gelerek hayatta her istediğini kolaylıkla elde eden Cem’in (Kubilay Aka) heyecan dolu rekabeti gözler önüne serilecek. İkili arasında gerçekleşecek çetin yarışta rüzgar, sürekli yön değiştirirken Leyla ve Cem’in peşini aşk da bırakmayacak. Yakında seyirciyle buluşacak dizinin adından yola çıkılarak tasarlanan teaser afişleri ise bugün paylaşıldı.