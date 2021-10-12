Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÇSGB 125 çalışma uzman yardımcısı alımı başvuru şartları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi alımı başvuruları bugün başlıyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başvuruların e-Devlet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağını duyurdu. ÇSGB 125 çalışma uzman yardımcısı alımı başvurusu yapacak adaylarda 2020 veya 2021 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı puanları değerlendirilecek. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı başvuru ekranı ile sözlü sınav müracaatları alınacak. ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şartının aranacağı başvurular 7 Kasım 2021 (23:59) tarihine kadar yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" internet sitesinden e Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile yapılacak.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını 12 Ekim (10:00) - 7 Kasım 2021 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlık internet adresinde (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilk başvuru tarihi itibarıyla yer alacaktır.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
4- 2021 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1- Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.
2- Eğitim dilinin Arapça olduğuna ilişkin öğrenim kurumlarından alınacak belge (İlgili gruba başvuracak adaylar için).
3- Yabancı dil belgesi (Tabloda yabancı dil sınav puanı belirtilen gruplara başvuracak adaylar için).