Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÇSGB 125 çalışma uzman yardımcısı alımı başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.



2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.



3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.



4- 2021 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.



5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.