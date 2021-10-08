Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alacak! ÇSGB çalışma uzman yardımcısı başvuruları ne zaman?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı yapacak. Bakan Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alımı için başvurular ekim ayında başlayacak. Bakanlık tarafından yayınlanan takvim bilgisi ile açıklanan başvuru şartları sınav için önem arz edecek. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? İşte, ayrıntılı bilgiler.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı için son dakika duyuru yayınlandı. Bakanlık bünyesinde 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacak. Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan duyuruya göre başvurular 12 Ekim (10:00) - 7 Kasım 2021 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. 2020 veya 2021 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından,her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağırılacak.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Adaylar başvurularını 12 Ekim (10:00) - 7 Kasım 2021 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler.
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
4- 2021 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1- Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veyaBakanlıkça onaylı örneği.
2- Eğitim dilinin Arapça olduğuna ilişkin öğrenim kurumlarından alınacak belge (İlgili gruba başvuracak adaylar için).
3- Yabancı dil belgesi (Tabloda yabancı dil sınav puanı belirtilen gruplara başvuracak adaylar için).4- Özgeçmiş.