Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alacak! Bakan Bilgin duyurdu... İşte ÇSGB çalışma uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı için son dakika duyuru yayınlandı. Bakanlık bünyesinde 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 12 Ekim tarihinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma uzman yardımcısı alımı başvuru şartları ve koşulları ise daha sonra ilan edilecek. Ancak 25 çalışma uzman yardımcısı alımı başvuru şartları ile ilgili henüz açıklama gelmedi.