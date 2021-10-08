Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alacak! Bakan Bilgin duyurdu... İşte ÇSGB çalışma uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı yapacak. Bakan Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alımı için başvurular ekim ayında başlayacak. Bakanlık tarafından yayınlanacak takvim bilgisi ile başvuru şartları ilan edilecek. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? İşte, ayrıntılı bilgiler.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı için son dakika duyuru yayınlandı. Bakanlık bünyesinde 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 12 Ekim tarihinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma uzman yardımcısı alımı başvuru şartları ve koşulları ise daha sonra ilan edilecek. Ancak 25 çalışma uzman yardımcısı alımı başvuru şartları ile ilgili henüz açıklama gelmedi.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alımı başvuru şartları bakanlık tarafından yayınlanacak duyuru ile ilan edilecek. Başvuruyla ilgili detaylar https://www.csgb.gov.tr/ internet adresinden ilerleyen günlerde yayınlanacak.
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Başvuruların Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://www.csgb.gov.tr/) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılması bekleniyor. Giriş sınavına katılma şartları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, değerlendirme yöntemi gibi daha önceki ilanlarda yer alan detayların da Bakanlık tarafından açıklanması ön görülüyor.