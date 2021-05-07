Çalışma izni görev belgesi süresi ne zaman bitecek? İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama
Tam kapanma sürecinde iş yerlerine gitmek zorunda olan ve yasaklardan muaf vatandaşlar için çıkartılan çalışma izin belgeleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Manuel doldurulan Çalışma izni görev belgesi olan vatandaşlar, bunların süresinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, çalışma izni görev belgesi süresi ne zaman bitecek?
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Çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatılmıştı. Bu sürenin sonuna gelinmişken, İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika kararı geldi. İşte, belgelerin süresinin biteceği tarih...
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Manuel doldurulan Çalışma izni görev belgesi'nin geçerlilik süresi 12 Mayıs'a kadar uzatıldı
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İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formu"nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat 00.00'a kadar uzatıldı.
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SIKI DENETİM
Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-Başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacağı, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili gerekli idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.Salgınla mücadele sürecinde muafiyetlerin suistimal edilmemesinin, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından önemine dikkat çekilen genelgede, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere denetim ekiplerinde görev alan tüm personelin büyük bir özveriyle çalıştığı kaydedildi.