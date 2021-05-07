Çalışma izni görev belgesi süresi ne zaman bitecek? İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama

SIKI DENETİM Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-Başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulacağı, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili gerekli idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı.Salgınla mücadele sürecinde muafiyetlerin suistimal edilmemesinin, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından önemine dikkat çekilen genelgede, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere denetim ekiplerinde görev alan tüm personelin büyük bir özveriyle çalıştığı kaydedildi.