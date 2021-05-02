Çalışma izin belgesi nasıl alınır? E devlet ve EK-1 ile çalışma izni belgesi almanın tüm detayları
İçişleri Bakanlığı: Tam kapanma sürecinde e-başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; e- başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendi. Öte yandan el yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin, kolluk birimlerince fotoğrafının çekilerek sisteme yüklendiği, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulandığını bildirildi. Peki, çalışma izin belgesi nasıl alınır?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor. Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı. İşte, çalışma izin belgeleri hakkında tüm ayrıntılar...
Sistemde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle belirli aralıklarla çalışma izin belgesi alma konusunda olumsuzluklarla karşılaşılırken, buna çözüm olarak EK-1 izin belgesinin indirilerek doldurulması ile alternatif bir yöntem sağlanıyor.
E DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI
Çalışma izin belgesi alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu şifreye sahip değilseniz, E-Devlet internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile giriş yap seçeneğini kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alabilmek için bu girişi tamamladıktan sonra "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" ekranına ulaşmanız gerekecektir. Bu ekrana, sonraki sayfada yer alan linke tıklayarak ya da arama bölümüne bu ifadeyi yazarak ulaşabilirsiniz.
ÇALIŞMA BELGESİ NASIL ALINIR?
Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle karşınıza "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." ya da işleminiz devam ediyor şeklinde bir uyarı çıkabilecektir. Bu durumda işleminizin devam etmesini beklemeniz gerekmektedir.
E-BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ekranın tamamen açılmasının ardından sonraki açılan ekranda bu işlemlere devam edebilirsiniz. Eğer bu ekrana ulaşamıyorsanız, belge almakta sorun yaşıyorsanız ise şu şekilde manuel olarak işleminize devam edebilirsiniz;
ÇALIŞMA BELGESİ EKRANI ÇALIŞMIYORSA YAPILMASI GEREKENLER
Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;
İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.
EK-1 KAMU GÖREVLİSİ GÖREV BİLDİRİM BELGESİ İÇİN TIKLAYIN