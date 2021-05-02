MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇalışma izin belgesi nasıl alınır? E devlet ve EK-1 ile çalışma izni belgesi almanın tüm detayları
GeriGündem Çalışma izin belgesi nasıl alınır? E devlet ve EK-1 ile çalışma izni belgesi almanın tüm detayları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02 Mayıs 2021 - 19:36 | 

Çalışma izin belgesi nasıl alınır? E devlet ve EK-1 ile çalışma izni belgesi almanın tüm detayları

İçişleri Bakanlığı: Tam kapanma sürecinde e-başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; e- başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendi. Öte yandan el yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin, kolluk birimlerince fotoğrafının çekilerek sisteme yüklendiği, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulandığını bildirildi. Peki, çalışma izin belgesi nasıl alınır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor. Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı. İşte, çalışma izin belgeleri hakkında tüm ayrıntılar...

2

Çalışma izin belgesi olan kişilerin dışarıda cezai faaliyetlere maruz kalmaması için hangi adımları izlemeleri gerektiğini ifade eden bakanlık, internet üzerinden alınamayan belgeler için ise EK-1 ile çözüm sunuyor.

3

Sistemde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle belirli aralıklarla çalışma izin belgesi alma konusunda olumsuzluklarla karşılaşılırken, buna çözüm olarak EK-1 izin belgesinin indirilerek doldurulması ile alternatif bir yöntem sağlanıyor.

4E DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

E DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

Çalışma izin belgesi alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu şifreye sahip değilseniz, E-Devlet internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile giriş yap seçeneğini kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alabilmek için bu girişi tamamladıktan sonra "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" ekranına ulaşmanız gerekecektir. Bu ekrana, sonraki sayfada yer alan linke tıklayarak ya da arama bölümüne bu ifadeyi yazarak ulaşabilirsiniz.

5ÇALIŞMA BELGESİ NASIL ALINIR

ÇALIŞMA BELGESİ NASIL ALINIR?

Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle karşınıza "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." ya da işleminiz devam ediyor şeklinde bir uyarı çıkabilecektir. Bu durumda işleminizin devam etmesini beklemeniz gerekmektedir.

E-BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Bu ekranın tamamen açılmasının ardından sonraki açılan ekranda bu işlemlere devam edebilirsiniz. Eğer bu ekrana ulaşamıyorsanız, belge almakta sorun yaşıyorsanız ise şu şekilde manuel olarak işleminize devam edebilirsiniz;

6ÇALIŞMA BELGESİ EKRANI ÇALIŞMIYORSA YAPILMASI GEREKENLER

ÇALIŞMA BELGESİ EKRANI ÇALIŞMIYORSA YAPILMASI GEREKENLER

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

EK-1 KAMU GÖREVLİSİ GÖREV BİLDİRİM BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

EK-1 FİRMA GÖREV BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

7USULSÜZ BELGEYE CEZAİ İŞLEM

USULSÜZ BELGEYE CEZAİ İŞLEM

Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri, kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi