MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇalışma izin belgesi nasıl alınır? e devlet SGK izin belgesi sorgulama ekranı
GeriGündem Çalışma izin belgesi nasıl alınır? e devlet SGK izin belgesi sorgulama ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 20:43 | 

Çalışma izin belgesi nasıl alınır? e devlet SGK izin belgesi sorgulama ekranı

Çalışma izni sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde gündeme gelen konulardan oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu belli saatlerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarında üretim, imalat ve tedarik zincirleri muaf tutulacak. 65 yaş ve üzerindeki çalışanlar, iş yerleriyle ilgili faaliyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde istisnai isimlerden olacak. Peki, sokağa çıkma yasağı çalışma izni nereden alınır? İşte, sokağa çıkma yasağı e devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yaşanan kafa karışıklığını önlemek adına İçişleri Bakanlığı merak edilen soruları yanıtladı. Yeni tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Hafta sonu ise 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamadan muaf tutulacak olan çalışanlar SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak. SGK çalışma belgesi e devlet sistemi üzerinden temin edilecek.

2ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR
Abone Olgoogle-news

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı, yeni alınan Kovid-19 tedbirlerinin uygulamasıyla ilgili detayları internet sitesinden paylaştı. Bakanlık, resmi internet sitesinde, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin sık sorulan soruların cevaplarına yer verdi.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar bu uygulamadan istisna tutulacak. Çalışma izni SGK kaydı e devlet sistemi üzerinden alınacak.

3
Abone Olgoogle-news

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet sifresi ve T.C kimlik numaranız ile giril yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

E DEVLET SGK KAYIT BELGESİ SORGULAMA EKRANI

4AÇIK OLAN İŞLETME VE KURUMLAR
Abone Olgoogle-news

AÇIK OLAN İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

5
Abone Olgoogle-news

"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, ­afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi