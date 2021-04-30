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Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 09:14 | 

Çalışma izin belgesi E-Devlet üzerinden nasıl alınır? (Resimli Anlatım) Sokağa çıkma yasağı çalışma belgesi

Çalışma izin belgesi E-Devlet aracılığıyla ya da Ek-1 belgesi doldurularak oluşturulabiliyor. Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi nereden ve nasıl alınır sorusu, 30 Nisan sabahı uygulamaya koyulan süreç dolayısıyla gündemde yer alıyor. 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma dolayısıyla uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından muaf olan iş yerlerinde çalışanlar, çalışma izin belgesi aracılığıyla işlerine gidebilecek. Peki, çalışma izin belgesi E-Devlet üzerinden nasıl alınabilecek? İşte, resimli anlatım ile sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alma ve manuel izin belgesi işlemi hakkında detaylı bilgiler

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Çalışma izin belgesi alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu şifreye sahip değilseniz, E-Devlet internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile giriş yap seçeneğini kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alabilmek için bu girişi tamamladıktan sonra "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" ekranına ulaşmanız gerekecektir. Bu ekrana, sonraki sayfada yer alan linke tıklayarak ya da arama bölümüne bu ifadeyi yazarak ulaşabilirsiniz.

2ÇALIŞMA BELGESİ NASIL ALINIR

ÇALIŞMA BELGESİ NASIL ALINIR?

Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle karşınıza "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." ya da işleminiz devam ediyor şeklinde bir uyarı çıkabilecektir. Bu durumda işleminizin devam etmesini beklemeniz gerekmektedir.

E-BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Bu ekranın tamamen açılmasının ardından sonraki açılan ekranda bu işlemlere devam edebilirsiniz. Eğer bu ekrana ulaşamıyorsanız, belge almakta sorun yaşıyorsanız ise şu şekilde manuel olarak işleminize devam edebilirsiniz;

3ÇALIŞMA BELGESİ EKRANI ÇALIŞMIYORSA YAPILMASI GEREKENLER

ÇALIŞMA BELGESİ EKRANI ÇALIŞMIYORSA YAPILMASI GEREKENLER

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

EK-1 KAMU GÖREVLİSİ GÖREV BİLDİRİM BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

EK-1 FİRMA GÖREV BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

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Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.

Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örneği verilen Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.

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Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette Bakanlığımızca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi.

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Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla Cenaze İzin Hizmeti seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda Ölüm Belgesi yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.

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