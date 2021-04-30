Çalışma izin belgesi E-Devlet üzerinden nasıl alınır? (Resimli Anlatım) Sokağa çıkma yasağı çalışma belgesi
Çalışma izin belgesi E-Devlet aracılığıyla ya da Ek-1 belgesi doldurularak oluşturulabiliyor. Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi nereden ve nasıl alınır sorusu, 30 Nisan sabahı uygulamaya koyulan süreç dolayısıyla gündemde yer alıyor. 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan tam kapanma dolayısıyla uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından muaf olan iş yerlerinde çalışanlar, çalışma izin belgesi aracılığıyla işlerine gidebilecek. Peki, çalışma izin belgesi E-Devlet üzerinden nasıl alınabilecek? İşte, resimli anlatım ile sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alma ve manuel izin belgesi işlemi hakkında detaylı bilgiler
Çalışma izin belgesi alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu şifreye sahip değilseniz, E-Devlet internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile giriş yap seçeneğini kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alabilmek için bu girişi tamamladıktan sonra "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" ekranına ulaşmanız gerekecektir. Bu ekrana, sonraki sayfada yer alan linke tıklayarak ya da arama bölümüne bu ifadeyi yazarak ulaşabilirsiniz.
ÇALIŞMA BELGESİ NASIL ALINIR?
Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle karşınıza "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." ya da işleminiz devam ediyor şeklinde bir uyarı çıkabilecektir. Bu durumda işleminizin devam etmesini beklemeniz gerekmektedir.
E-BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ekranın tamamen açılmasının ardından sonraki açılan ekranda bu işlemlere devam edebilirsiniz. Eğer bu ekrana ulaşamıyorsanız, belge almakta sorun yaşıyorsanız ise şu şekilde manuel olarak işleminize devam edebilirsiniz;
ÇALIŞMA BELGESİ EKRANI ÇALIŞMIYORSA YAPILMASI GEREKENLER
Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;
İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.
EK-1 KAMU GÖREVLİSİ GÖREV BİLDİRİM BELGESİ İÇİN TIKLAYIN