Çalışma izin belgesi E-Devlet haricinde EK-1 ile nereden ve nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı görev belgesi
İzin belgesi alarak işe gitmek isteyen binlerce vatandaş, E-Devlet çalışma izin belgesi aracılığıyla bu işlemini tamamlamak istiyor. Sistemde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle belirli aralıklarla çalışma izin belgesi alma konusunda olumsuzluklarla karşılaşılırken, buna çözüm olarak EK-1 izin belgesinin indirilerek doldurulması ile alternatif bir yöntem sağlanıyor. Peki, İçişleri Bakanlığı görev belgesi ve E-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? İşte, EK-1 izin belgesi detayları
Çalışma izin belgesi, e Başvuru ekranı üzerinden alınmaya başlandı. Görev belgesi olarak da bilinen çalışma belgesi tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanlar için kolaylık sağlayacak. Sokağa çıkma yasağından muaf yerlerde çalışan vatandaşlar, çalışma izin belgesi alarak dışarı çıkabilecek. E-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranına ulaşamayan vatandaşlar, haberimizde de yer alan EK-1 belgesini indirip doldurarak da muafiyetlerini sağlayabilecek. e-Devlet'te açılan çalışma belgesi ekranı için şifre ve T.C kimlik numarası bilgileri doldurulacak. Peki, Çalışma izin belgesi nasıl alınır? İşte, sokağa çıkma yasağı çalışma belgesi alma ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler..
E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Çalışma izin belgesi alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu şifreye sahip değilseniz, E-Devlet internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile giriş yap seçeneğini kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alabilmek için bu girişi tamamladıktan sonra "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" ekranına ulaşmanız gerekecektir. Bu ekrana, sonraki sayfada yer alan linke tıklayarak ya da arama bölümüne bu ifadeyi yazarak ulaşabilirsiniz.
ÇALIŞMA BELGESİ NASIL ALINIR?
Sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle karşınıza "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." ya da işleminiz devam ediyor şeklinde bir uyarı çıkabilecektir. Bu durumda işleminizin devam etmesini beklemeniz gerekmektedir.
E-BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ekranın tamamen açılmasının ardından sonraki açılan ekranda bu işlemlere devam edebilirsiniz. Eğer bu ekrana ulaşamıyorsanız, belge almakta sorun yaşıyorsanız ise şu şekilde manuel olarak işleminize devam edebilirsiniz;
ÇALIŞMA BELGESİ EKRANI ÇALIŞMIYORSA YAPILMASI GEREKENLER
Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;
İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.
EK-1 KAMU GÖREVLİSİ GÖREV BİLDİRİM BELGESİ İÇİN TIKLAYIN